Adiós al ‘leira park’: O Castrillón se urbaniza tras décadas de espera

Obras en Antonio Ríos, en el cruce con la travesía de la Cerca, donde se está urbanizando un solar German Barreiros

O Castrillón es, probablemente, uno de los barrios que más está cambiando debido a la presión urbanística. Durante mucho tiempo, se caracterizó por los enormes descampados en el centro, por los tramos urbanizados a medias, por mezclar tierra con asfalto. Los vecinos usaban ese territorio salvaje como más les convenía. Algunos simplemente aparcaban sus vehículos encima, sin importarles los baches y el barro. Otros cultivaban la tierra creando sus huertos donde crecían las cebollas y las verduras mucho antes de que se hablara de las huertas urbanas y los había que habitaban las casas ruinosas que resistían en medio de estos descampados.

La alcaldesa, Inés Rey, hizo un comentario en esa dirección cuando mencionó en ‘Cita en María Pita’ un “leira park” en el cruce de Antonio Ríos con travesía de la Cerca. En esa empinada cuesta que lleva desde la ronda de Outeiro hacia lo alto de O Castrillón, las calles sinuosas dejan vacíos y desniveles que nadie se ha molestado en rellenar.

Rey reconoció quejas por parte de un vecino por la desaparición de este aparcamiento improvisado, que podía acoger hasta nueve vehículos. Mientras, otros exigen aceras más anchas para caminar con más soltura. “Es cierto que son más estrechitas pero, si se hacen aceras más anchas, a veces hay que quitar aparcamiento”, advirtió durante su intervención radiofónica.

El proyecto Parque de Oza permitirá cambiar el corazón del barrio, que pasará a acoger tres altas torres

En muchos barrios existen sitios así, a menudo polígonos urbanísticos que la vegetación ha colonizado a la espera de que algún día crezcan allí edificios, y no maleza. Un ejemplo de ello se encuentra en la avenida de Labañou, en el enorme descampado que un día ocupará el proyecto de Percebeiras, y en donde los vecinos se han acostumbrado a aparcar y a pasear los perros.

Zonas oscuras

Pero O Castrillón es un caso particular porque el centro del barrio está compuesto por descampados. Ramiro Otero, presidente de la asociación O Castrillón-Urbanización Soto IAR, se muestra a favor de su desaparición, y las califica como las “zonas oscuras del barrio, espacios en los que no hay tranquilidad”. “Lógicamente, nos preocupa”, añade. A lo largo de los años, la asociación ha tenido que enfrentarse a los problemas que suscitaban las ruinas en medio de esos descampados, porque en ellas se refugiaban toxicómanos que generaban inseguridad. En 2023, el Ayuntamiento solucionó el problema con una campaña de demoliciones.

En febrero del año pasado, el paisaje de O Castrillón volvió a cambiar cuando la junta de compensación de Parque de Oza, el organismo que agrupa a los propietarios del terreno, realizó prospecciones arqueológicas que acabaron por arrasar con los numerosos huertos de la zona, cultivados durante décadas por personas ya mayores. Para muchos, fue muy triste ver como la pala acababa con el sembrado que habían cuidado durante tanto tiempo. Algunos tenían incluso corrales con gallinas. Pero no había nada que hacer. Esa tierra no era suya y vivían de prestado.

Los nuevos desafíos

A pesar de las consecuencias indeseadas, la asociación de vecinos de O Castrillón considera que la urbanización del barrio, encabezada por el proyecto de las tres torres de Parque de Oza, de 17 pisos cada una, es positiva para todos, aunque también supondrá mayores desafíos. “Hay zonas que habilitar, pero también hay que aportar los medios que puedan faltar, por ejemplo, en los centros de salud, en las plazas de escuela que se van a quedar escasas cuando venga la nueva población”, apunta Otero.

Para los nuevos residentes de O Castrillón, los altos edificios siempre habrán estado allí. Ni descampados, ni huertas, ni ruinas. Ese será el aspecto que siempre ha tenido su barrio.