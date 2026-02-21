Mi cuenta

A Coruña

Yolanda Díaz prefiere un fin de semana de conciertos en A Coruña al acto de la nueva izquierda en Madrid

El viernes escuchó en el Palacio de la Ópera a la Orquesta Sinfónica de Galicia y este sábado a Amaral en el Coliseum

Redacción
21/02/2026 22:59
La fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, ha preferido acudir a dos conciertos durante el fin de semana en A Coruña, al acto fundacional del nuevo espacio político al que pertenece. Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes  presentaron hoy en el Círculo de Bellas Artes de la capital madrileña ante 600 personas la nueva alianza de izquierdas en ausencia de la vicepresidenta del Gobierno pero con la presencia de cuatro ministros de Sumar: Pablo Bustinduy, Sira Rego, Mónica García y Ernest Urtasun.

Los cuatro partidos de la coalición en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez han ratificado este sábado su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto político "más sólido" que el de 2023, sin un liderazgo claro por el momento y con la mano tendida a otras fuerzas como Podemos.

Yolanda Díaz y Amparo Merino

¿Quién es la acompañante de Yolanda Díaz en su estancia en A Coruña?

Más información

Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno no participó en el acto que tuvo lugar este sábado en Madrid. Yolanda Díaz prefirió dejar la capital y desplazarse hasta a A Coruña, en donde disfrutó de una agenda cultural bastante apretada y de un hotel de cinco estrellas. 

El viernes acudió al Palacio de la Ópera a ver a la Orquesta Sinfónica de Galicia, en un programa muy español, puesto que interpretaban piezas de Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo, además de una obra de Debussy. No es la primera vez que asiste en este mismo auditorio a los recitales de la OSG, puesto que ya estuvo en el concierto de Año Nuevo, junto con su amiga Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social del ministerio que dirige la ferrolana y que también ha sido su acompañante en esta ocasión.

Gonzalo Castro y Yolanda Díaz, este viernes, antes de que comenzara el concierto | Carlota Blanco

Yolanda Díaz se abona a A Coruña: asiste al Concierto de Año Nuevo tras comerse las uvas en la ciudad

Más información

Y si el viernes acudió a ver a la Sinfónica, para el plan del sábado noche eligió algo más pop y se acercó hasta el Coliseum para presenciar el concierto de Amaral. Lo hizo de nuevo en compañía de Amparo Merino y en el palco se la pudo ver también con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro. Díaz no quiso hacer declaraciones pero sí atendió a muchas personas del público que quisieron saludarla. 

Al igual que las pasadas navidades, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha elegido hospedarse en el hotel Finisterre, el único de cinco estrellas que hay en A Coruña. 

