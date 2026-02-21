UGT firma un convenio de adhesión individual en el marco del conflicto del transporte de viajeros en A Coruña

Huelga buses 11/02

El sindicato UGT ha firmado un convenio de eficacia limitada para el sector del transporte de viajeros de la provincia de A Coruña, al que los trabajadores podrán adherirse individualmente, en el marco del conflicto que se extiende desde finales de 2025. El texto incorpora como base el del preacuerdo del 2 de febrero, aunque con "aclaraciones y mejoras".

Esta decisión se ha adoptado después de una nueva mediación realizada este viernes, que la CIG ha calificado como un "teatro inconcluso" y tras la que ha llamado a manifestarse este domingo frente a la estación de autobuses de Santiago de Compostela.

A través de un comunicado, la UGT defiende que la firma de este acuerdo "desbloquea" un conflicto que se encontraba "en una dinámica de desgaste, incertidumbre y confrontación reciente". Por ello, ha adoptado esta decisión después de consultar a su afiliación y "en coherencia con lo ya manifestado en reuniones anteriores".

La organización sostiene que se respetará "escrupulosamente" el resultado de la votación de los trabajadores que acabó tumbando el preacuerdo --"tanto a quienes votaron 'sí' como a quienes votaron 'no'"-- y cada persona podrá decidir "libremente" si desea adherirse al convenio firmado por UGT, "sin obligaciones de ningún tipo".

La adhesión al presente acuerdo deberá formalizarse de manera "expresa e individual" antes del 1 de mayo de 2026. "Transcurrida esa fecha sin manifestarse expresa, se entenderá que la persona trabajadora no se adhiere al mismo", explica el comunicado.

En base al sindicato, en la jornada continuada, se establece el plus de 8 euros por día; en festivos, se amplía y mejora el plus en días especiales (50 euros de forma general y 100 euros en días especiales); en cuadrantes de servicios regulares y escolares, se establecerá una previsión con dos semanas de antelación, y en la jornada partida y las dietas de banda horaria, se mantienen las condiciones actuales.