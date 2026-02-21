El sector califica como “una vergüenza” la falta de obras previstas en la terminal de Alvedro, inaugurada en 1995

Entrada a la terminal de Alvedro Archivo El Ideal Gallego

La terminal del aeropuerto de Alvedro no será objeto de actuaciones, por lo menos, hasta 2031. Pese a que su ampliación estaba recogida en el plan director del aeropuerto de 2018, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031 solo incorpora actuaciones en el campo de vuelo de la infraestructura. Un hecho que, para el sector aeroportuario, es calificado como una “vergüenza”.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, explica que “estamos resultando afectados por un incremento de tasas a uno, dos y tres años vista, y así hasta el 2031. Pero actuaciones que se van a realizar en Alvedro de calado, no hay ninguna”. Las actuaciones en el campo de vuelo de Alvedro, señala, “pero son para adecuar a la normativa vigente. No es una inversión, es un mantenimiento por el tema del ancho de franja”.

El problema de Alvedro, apunta Maroto, es que “la terminal se ha inaugurado en el año 1995 con una capacidad teórica de 650.000 viajeros. Ella sola ha crecido y ahora está dimensionada para dos millones de viajeros, pero concebida para los aviones de la época de los 90, de 50, 60 o 70 plazas”. Las aeronaves actuales que operan en el aeropuerto, dice, “son de 220 plazas y, puntualmente, de 240, que cada vez serán más frecuentes”.

Continúa el crecimiento

Ante la falta de inversión del área de la terminal, “desde AENA pretenden que Alvedro sufra un incremento de tasas justificado por la parte del mantenimiento, pero no se va a hacer ninguna inversión de calado necesaria”. La ampliación de la terminal, por lo tanto, ya “urgía como para que estuviese ya inaugurada”.

Los datos de Alvedro, por su parte, siguen creciendo. En enero registró un aumento de un 4% en el número de pasajeros que pasaron por su terminal, lo que supone un buen comienzo de año para el aeródromo coruñés. Esta cifra es aún más llamativa si se tiene en cuenta que se ha registrado un descenso del 29% en el Rosalía de Castro, en Santiago, y de un -8% en el de Vigo. Alvedro fue, por lo tanto, el único aeropuerto gallego que creció en enero.

En lo que se refiere a los datos netos, eso significa que por el aeropuerto coruñés pasaron 98.242 viajeros, frente a los 72.303 de Vigo, aunque Santiago, a pesar de su gran descenso, sigue siendo el principal aeródromo gallego en número de pasajeros: 133.079 en enero. La caída de este último aeropuerto se debe a la fuga de rutas operadas por Ryanair, que han mermado desde hace meses las estadísticas de Lavacolla.