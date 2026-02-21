Retiran más de 650 kilos de basura de la playa de Bens: "O que máis había eran toallitas e plásticos"

Varias personas limpiando la playa de Bens Quintana

Varias decenas de personas se dieron cita esta mañana en la playa de Bens para limpiar todos los desperdicios que se acumulan en ella. Plásticos, toallitas, compresas... Los asistentes retiraron todo tipo de basura del entorno hasta acumular unos 650 kilogramos, según los organizadores de la actividad.

Se trataba de la primera de las propuestas de concienciación ambiental del entorno de Bens impulsadas por el festival de música electrónica Wake Up Nature, que se celebrará los días 5 y 6 de junio con artistas ya confirmados como Alarico, Dax J, Fatima Hajji, Luxi Villar, Adiel, Aerea, Biia, Blasha & Allat, Anne, Pawlowski o Prada 2000.

Aunque no tiene localización confirmada todavía, las anteriores ediciones del festival, bajo el nombre de Wake Up Festival, se celebró en el parque de Bens. La de esta mañana era la primera actividad de las que se celebrarán en los próximos meses, entre las que habrá conferencias o rutas a pie y bicicleta por el entorno de Bens.

"Había moita basura que trae o mar", comentan Samuel y Lucas, dos de los voluntarios que se acercaron hasta el arenal para limpiarlo. Apuntan que desde la organización les facilitaron todo el material: "Bolsas, guantes, pinzas...".

"O que máis había eran toallitas, compresas e plásticos", señalan. La jornada se extendió durante casi dos horas. "Xuntamos moitísimas bolsas, unhas 40 máis ou menos", señalan. Desde la organización añaden que ese montante de bolsas se tradujo en aproximadamente 650 kilos de desperdicios retirados de la playa.