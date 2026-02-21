Mi cuenta

¿Quieres comprarte los muebles del restaurante de Ikea A Coruña?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
21/02/2026 19:35
"No nos creyeron". Así inicia Ikea Galicia su video en redes sociales con una invitación muy especial en su tienda de A Coruña. Este lunes, 23 de febrero, desde las 10.00 horas, la marca sueca pone a la venta todo el mobiliario de su restaurante herculino.

Y es que en realidad esta oferta especial ya empezó el pasado lunes, 16 de febrero. Ikea A Coruña parafraseó al cantante Bad Bunny y su viral actuación de la Super Bowl para anunciar la liquidación de mesas, sillas, sofás y, en general, todo el mobiliario existente en su local de hostelería.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor", lanzó como mensaje Bad Bunny. Y en Ikea A Coruña tomaron la fórmula para promocionar la venta al grito de "Lo único más poderoso que reformar el restaurante es montar uno nuevo". Porque, en definitiva, por ahí van los tiros de la marca sueca. 

Para reformar su actual establecimiento hostelero, se quiere deshacer antes de aquellos muebles que ya no se usarán y, siguiendo su lema de economía circular -que se observa también en la zona de segunda mano que existe en la tienda-, saca a la venta todos los muebles -por supuesto, del catálogo de Ikea- de los que se compone el restaurante a precios especiales.

