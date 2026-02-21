Las ayudas autonómicas para híbridos y eléctricos agotan el crédito en apenas un mes

La conselleira María Jesús Lorenzana visita Galcar en A Coruña Patricia G. Fraga

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó este sábado en A Coruña el éxito del programa de la Xunta ‘Renova o teu vehículo’ –para híbridos y eléctricos–, que en apenas un mes desde que abrió el plazo el pasado 22 de enero, agotó el crédito para particulares con 1.429 solicitudes recibidas.

Acompañada por la delegada de la Xunta en A Coruña y el director xeral de Planificación Estratégica e Minas, Pablo Fernández Vila, Lorenzana visitó el concesionario Galcar, donde explicó que se recibieron 1.487 solicitudes, de las que 58 son de empresas, para las que aún quedan 111.000 euros de crédito disponible.

El número de vehículos enchufables creció un 25% en un año en A Coruña Más información

“Este resultado confirma que, cando as administracións deseñamos políticas útiles, sinxelas e ben orientadas, a cidadanía responde”, dijo Lorenzana, quien también reivindicó este plan de ayudas por ser “menos burocrático, máis áxil e máis eficaz”, explicó.

Por tipo de motor, apuntó que los vehículos más demandados fueron los híbridos de gasolina (790), seguidos por los que emplean gases líquidos de petróleo (GLP) (358), los eléctricos puros (129), los híbridos enchufables (90), y los de gasolina (92) o gasoil (19). Por provincias, A Coruña fue la que más solicitudes registró, con un total de 657.