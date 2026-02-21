La Torre de Hércules reabre sus puertas después de un mes cerrada

Una persona observa en la Torre el cartel de cerrado, durante los primeros días de este mes de febrero Carlota Blanco

La Torre de Hércules volvió a abrir sus puertas. Lo hace después de sufrir, desde los primeros días de este año, los peores efectos del tren de borrascas que azotó sin piedad a A Coruña. Algo que provocó que desde la última semana de enero no se haya permitido la entrada al faro al público.

“No se había vivido algo igual a este año”, aseguraba la directora de la Torre de Hércules, Ana Santórum, a este diario esta misma semana. El carrusel de temporales –que ya de por sí limitan bastante el acceso al faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo por su evidente exposición al mar– sacudió sus peores efectos sobre la construcción. A la lluvia y el viento, se le sumaron los rayos, que apagaron las luces del primer tramo de escaleras.

Esta incidencia técnica y el sucesivo paso de más y más borrascas limitó el acceso al público. Pero también a los propios trabajadores, quienes hasta esta estos últimos días no han podido solventarla. En total, la Torre permaneció cerrada hasta este sábado. En enero, la situación no fue muy distinta. De esta forma, el faro tampoco fue accesible al público los días 3, 4, 8, 9, 11, 12 y 15, a los que hay que sumar el 1 y 6 de enero al ser festivos y el cierre prolongado desde el pasado 20 de enero con motivo de la incidencia causada por los rayos en su interior.

La salvación del anticiclón

Después de 42 días en los que la lluvia ha estado presente al menos en algún momento de las jornadas coruñesas –segunda racha húmeda más prolongada desde que la Aemet tiene registros en la ciudad–, el anticiclón ha actuado como gran salvador. Por lo menos para la Torre, que más de un mes y medio después ha podido reabrir sus puertas.

Lo hizo desde esta mañana, aprovechando la tregua que dio y dará el anticiclón a la ciudad hasta el próximo martes por la tarde, cuando la previsión de la Aemet apunta que volverán las precipitaciones. No obstante, el panorama no será parecido a lo vivido en este primer mes y medio de año en el que, hasta el pasado jueves, 19 de febrero, la ciudad solo había registrado un total de dos días secos al completo.

Desde la mañana de este sábado, los visitantes ya pudieron acceder a la Torre, aunque todavía no están todas las incidencias solucionadas. Según la web oficial del faro romano, ya son varias las visitas que registraron el máximo de reservas para los próximos días. La última hora disponible en estos meses para poder visitar la Torre de Hércules es a las 16.00 horas.