La estación de tren de A Coruña pierde más de 150.000 viajeros en solo un año

El corredor de Media Distancia más utilizado por los españoles en 2024 está perdiendo fuelle. Prueba de ello es el descenso que las principales estaciones de la línea atlántica han registrado durante el pasado 2025 en cuanto al número de viajeros. Según el Adif, la estación de tren de A Coruña perdió más de 150.000 viajeros en comparación con 2024, el año con más pasajeros en la historia del ferrocarril en Galicia. La terminal herculina cerró el pasado curso con un total de 3.482.023 personas que, a lo largo de todo el año, utilizaron la urbe como origen o destino de sus desplazamientos.

Misma realidad es la que viven en otros puntos de la geografía gallega. En el caso de Vigo, que en 2024 había superado los 2,6 millones de pasajeros, en 2025 bajó a los 2,3, contando los usuarios tanto de Urzaiz como de Guixar. En el caso de Santiago, también sufrió un ligero descenso en el número de usuarios, aunque menor a la cifra herculina. En el caso de Ourense, cuna de la Alta Velocidad en Galicia y puente directo entre Galicia y la Meseta, si bien también registró una bajada en el número de usuarios, no es tan evidente como el resto de estaciones de la región. Un año más, la terminal coruñesa sigue siendo la segunda de Galicia con más viajeros, por encima de Vigo u Ourense, y solo por detrás de Compostela.

A pesar de registrar más de un 4% de viajeros menos que en 2024, si hay algo que resalta entre las estaciones gallegas es el crecimiento en el número de pasajeros en la Larga Distancia, en parte favorecido gracias al aumento de material rodante de Alta Velocidad en la línea. Estos servicios, que acogieron durante el curso pasado a 653.394 pasajeros, siguen manteniendo el auge de la alta velocidad gallega. Un auge que sí se ha visto debilitado en la Media Distancia.

Para remontarse al inicio del declive en el corredor entre ciudades de la comunidad es necesario viajar al pasado 30 de junio, último día en el que estuvieron disponibles los abonos bonificados por el Ministerio de Transportes desde 2022 para viajar de forma gratuita en tren en corredores de Media Distancia de toda España. Un acierto que vio sus primeros frutos en Galicia, consolidando al Eje Atlántico (A Coruña-Vigo) como el más utilizado de todo el país.

En el caso de A Coruña, a pesar de vivir seis meses sin abonos gratuitos, la terminal esperaba superar el número de viajeros registrados en 2024, aunque eso sí, en una nueva estación. Tal y como adelantó El Ideal Gallego en noviembre, la terminal coruñesa había registrado a 31 de octubre un total de 2,92 millones de usuarios. Una cifra alentadora que no logró romper su techo tras los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Después de superar el primer mes desde que está vigente el abono único –bono mensual de 60 euros (30 en jóvenes) para viajar en corredores de Media Distancia y líneas de buses estatales–, todavía siguen siendo muchos los trenes que recorren a diario la geografía gallega con la máxima capacidad disponible. Este nuevo año 2026 será, además, un curso importante para el ferrocarril en A Coruña.

La nueva estación intermodal, que la Xunta espera que pueda estar completamente operativa –la parte de bus ya está terminada– a finales de año, podría cambiar la movilidad en la ciudad tal y como se la conoce. Sin embargo, parece difícil poder alcanzar de nuevo al techo que marcó el ejercicio de 2024, un año para el recuerdo en la movilidad ferroviaria en la ciudad.