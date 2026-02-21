Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La crisis de los 35 para salir de fiesta en A Coruña: “Ya no quedan pubs donde meternos”

Es la capital de la fiesta universitaria de Galicia y su ocio resulta un reclamo turístico, pero la generación que hasta hace poco era la reina de la noche tiene cada vez menos locales donde bailar

Guillermo Parga
Guillermo Parga
21/02/2026 13:11
Los que hasta hace no mucho eran los reyes de la pista se han visto destronados, hasta el punto de convertirse poco menos que en extraños en su propio reino. No es una cuestión de cambio de tendencia, sino de cierto edadismo involuntario en el enfoque del ocio nocturno. A Coruña no es ciudad para la mediana edad, y a todos los síntomas de la crisis de los 40, o incluso de los 35, se le puede añadir la creciente dificultad para diseñar una noche de fiesta sin sentirse demasiado mayor, o incluso excesivamente joven.

Puede decirse que los empresarios han polarizado la oferta se han olvidado, en muchos casos, de los que son sus coetáneos. “Tengo 35 años y ya no quedan pubs donde meternos mis amigos y yo”, indica Carlos, un habitual del Orzán en su etapa dorada que, al igual que muchos de sus colegas de promoción, echa de menos una oferta tan ecléctica como la de principio de siglo. Existen muchos establecimientos a los que acude cada semana, la mayoría de ellos 'rollo chill', que dirían los modernos. Es decir: plantarse en una barra, charlar y poco más. Para los que quieran bailar o un plan algo más animado, la cosa se complica notablemente. De hecho, todos los caminos conducen a Piccadilly, una rara avis que a la que siguen acudiendo principalmente clientes de entre 35 y 45 años, y que quizás por eso mismo se llena hasta la bandera de jueves a sábado. Su propietario, Antonio Ruiz, es consciente de que esa clientela debe guardarse ahora mismo como oro en paño. A la pregunta de por qué otros no han copiado su apuesta responde: “Es una cuestión difícil, porque se trata de un público muy concreto y tienen que darse unas condiciones muy específicas para crear ese hábito, además de tener paciencia para ir ganándose a la gente. Suele haber otros públicos más fáciles desde el punto de vista del negocio”.

De hecho, el establecimiento de La Marina, uno de los más longevos de la ciudad, se sacó de la manga en febrero de 2025 el tardeo de pub. Y desde entonces ni la tarde ni la noche de A Coruña han vuelto a ser lo mismo.

Más 'bros' que 'nenos'

Contrasta la escasez de incentivos para la mediana edad con el histórico momento que atraviesan las fiestas universitarias. Ese es el público objetivo hacia el que se han lanzado, y del que se han beneficiado, las dos principales discotecas de la ciudad. Tanto la sala Pelícano, la más grande de Galicia, como The Clab han convertido el 'no hay billetes' en la rutina de cada jueves. Según Luis Diz, presidente del Grupo Pelícano y de Galicia de Noite, la explicación para que los que salieron hace una década de las aulas se vean menos protagonistas es sencilla. “No salen tan habitualmente”, subraya. Incluso la sala Inn, un templo indie de la ciudad, se ha visto 'colonizada' por los que usan más el 'bro' que el 'neno'.

