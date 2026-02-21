Varias de las terrazas de María Pita, en una imagen de 2023 Javier Alborés

El foco informativo se orientaba hace 25 años hacia las terrazas de María Pita tanto como ahora. Entonces, tomaba forma el proyecto para acristalar los recintos hosteleros de la céntrica plaza, según informó El Ideal Gallego en su edición del 21 de febrero de 2001. Era el día después del triunfo del Deportivo frente al Galatarasay (2-0) en la Champions. Hace 50 años, a estas alturas de 1976, los alumnos de la Universidad Laboral hacían un paro en protesta contra una sentencia del Tribunal Supremo contraria a sus intereses. Hace 75 años, en 1951, ardía parte de una fábrica de bolsas en la calle Alfredo Vicenti. Hace un siglo, tal día como hoy de 1926, los cazadores locales celebraban su asamblea en el edificio La Terraza.

Miércoles, 21 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Nuevas terrazas acristaladas en María Pita

El alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, ha rescatado del baúl de los recuerdos uno de sus proyectos más revolucionarios. Su vieja apuesta de acristalar las terrazas de los establecimientos más céntricos de la ciudad ya tiene fecha: la transformación comenzará este mismo año 2001 y cambiará por completo la imagen de zonas tan emblemáticas como la plaza de María Pita y La Marina. Los técnicos municipales trabajan desde hace semanas en el diseño de las cubiertas, inspiradas en las que se prodigan en Roma y París. “Apostamos por el buen gusto, por lugares con encanto y las cafeterías y restaurantes tienen una importancia fundamental”, indica José Luis Méndez Romeu, concejal de Turismo.

Por otra parte, el Deportivo venció anoche al Galatasaray (2-0) y recuperó todas las posibilidades de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Víctor, en el primer tiempo, y Djalminha, de penalti, marcaron los goles.

Sábado, 21 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | En paro todos los alumnos de la Universidad Laboral

Ayer, 20 de febrero de 1976, se han sumado al paro todos los alumnos (mil setecientos) de la Universidad Laboral, tras haberse iniciado la huelga parcial, días atrás, en las secciones de formación profesional. Las causas de este paro no se deben a reivindicaciones locales, sino a una sentencia del Tribunal Supremo que perjudica a todos aquellos alumnos que se hallan cursando Formación Profesional, pues deja sus estudios sin validez y sin posibilidad de promocionar.

En clave laboral, bajo la presidencia de don Nemesio Blanco Méndez, presidente de la Unión de Trabajadores y Técnicos de la Información, y de la señorita María Jesús Rey Cousillas, enlace-vocal de la emisora Radio Coruña EAJ 41, se han reunido los trabajadores de dicha empresa para estudiar la contraoferta de la representación social de la comisión mixta deliberadora para la revisión del vigente convenio colectivo sindical interprovincial del grupo de radiodifusión privada.

Miércoles, 21 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Incendio en una fábrica de bolsas en Alfredo Vicenti

A eso de las siete de la mañana de ayer, 20 de febrero de 1951, se declaró un incendio en la fábrica de confección de bolsas de papel ‘La Herculina’, que en la calle de Alfredo Vicenti, número 2, posee don José Rodríguez Mantiñán, vecino de la calle de Emilia Pardo Bazán, 9, primero, y el fuego produjo daños por valor de doscientas mil pesetas. Al parecer, el incendio tuvo su origen en un cortocircuito, ya que al presentarse allí los bomberos aparecieron encendidas las luces del bajo a pesar de estar cerrados los interruptores.

Los bomberos al mando del capitán señor Piñeiro tuvieron que realizar grandes esfuerzos para evitar que el fuego se propagase al resto del inmueble, así como para sofocarlo, ya que las materias almacenadas en la fábrica eran propicias a ser pasto de las llamas. En el lugar se personaron el alcalde y otras autoridades.

Domingo, 21 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Asamblea de cazadores en el edificio La Terraza

Hoy, 21 de febrero de 1926, a las once de la mañana y en el local de ‘La Venatoria’, establecido en el edificio La Terraza, se celebrará la anunciada Asamblea de cazadores. El acto promete estar muy concurrido y revestir gran importancia para el fomento del sport cinegético en esta provincia. Agradecemos la invitación que nos hizo el entusiasta presidente de dicha sociedad, don Arturo Molina Rodríguez.

Por otra parte, comprendiendo el Estado la importancia de la construcción de casas baratas para los funcionarios, debido a las gestiones de las Cooperativas, en breve se promulgará una ley dando toda clase de facilidades a los socios de estos organismos. Cada funcionario podrá construir con el aval del Estado la casa del tipo que le consientan sus posibilidades respondiendo de su importe mediante hipoteca.