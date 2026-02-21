El guía de las cinco estrellas está en A Coruña: “A la gente siempre le sorprende la ciudad”

Francisco Pena, durante una visita guiada en A Coruña Cedida

Conocer un destino a fondo y empaparse de su historia es una tarea que no todos logran cuando viajan. Excepto quien reserva un free tour con Francisco Pena. Carballés de nacimiento, desde la pandemia trabaja en A Coruña exclusivamente, y su labor ha sido distinguida hace unos días: la plataforma internacional Guru Walk, considerada la mayor del mundo especializada en free tours, lo ha galardonado con el reconocimiento al mejor tour turístico de España 2025.

Con una puntuación “prácticamente perfecta”, el ‘Free tour A Coruña con Fran’ obtuvo cinco y cuatro estrellas en 731 de las 735 reseñas recibidas el año pasado. Con este reconocimiento, A Coruña “se sitúa en la vanguardia de las visitas guiadas a nivel internacional, compartiendo distinción con otras ciudades galardonadas como Londres, Roma, Madrid, Lisboa, Estambul, Nueva York, Kioto o Santiago de Chile”.

Francisco Pena recibió en 2025 a turistas de todos los continentes, pero fue en agosto cuando alcanzó el punto álgido en agosto, cuando rozó los 2.000 clientes. Las claves, señala el carballés, son “seguir un buen rigor histórico, saber tratar al cliente y tener comunicación”. Muchos visitantes, asegura, “vienen con pocas expectativas, pero la ciudad siempre les sorprende por la cantidad de cosas históricas que han pasado aquí”.

Las visitas

Guía turístico desde hace catorce años, Pena descubre a lo largo de las dos horas que dura el tour algunos de los secretos de A Coruña, aportando datos históricos y tratando temas comerciales, defensa de la ciudad, catástrofes medioambientales, emigración y otras curiosidades. “La visita comienza en María Pita y vamos al puerto, a la Ciudad Vieja, donde visitamos las iglesias, plaza de Azcárraga, Santa Bárbara, jardines de San Carlos, etc”. El objetivo, apunta, es “transmitir los valores de la ciudad, desde el comercio a la defensa”.

El puerto, afirma, es una “parada obligada”: “A Coruña no se puede comprender sin el mar, siempre ha vivido por y para él. Esta conexión y su situación geográfica, muy buena para las rutas comerciales, le han proporcionado ciertos privilegios a lo largo de la historia, pero también la han llevado a ser víctima de asedios importantes o catástrofes medioambientales de gran magnitud”.

El perfil de los asistentes a sus visitas guiadas es muy variado. Además del turista nacional, “hay muchos argentinos e italianos”. El guía ya fue distinguido en 2024, junto a sus compañeros Juan Alonso e Isabel Romera, por su ‘Free Tour Santiago Fundamental’. Además, es cofundador de la empresa turística Xplore Galicia, junto a Alonso, y fue guía en ciudades como Barcelona, Girona, Oporto o Guimaraes, además de Santiago y A Coruña. Desde esta compañía ofrecen, además de visitas guiadas, experiencias gastronómicas, culturales y deportivas por toda la comunidad autónoma.