De Riazor al teatro Colón: las "muescas" coruñesas del "revólver de placer" de Miguel Ríos

Miguel Ríos, en el Coliseum en 2023 Javier Alborés

Camino de los 82 años, Miguel Ríos sigue agrandando su propia lista de logros personales. "No creo que muchos compañeros tengan ese récord", aseguraba recientemente el granadino en una entrevista con El Ideal Gallego antes de arribar esta noche al teatro Colón (21.00 horas) con las entradas agotadas. Y razón no le falta, pocos artistas pueden presumir de haber movido masas en los diferentes grandes recintos de A Coruña.

Y es que Ríos es de esos pocos músicos que pueden decir que los ha recorrido todos, sin excepción: desde María Pita hasta el estadio de Riazor, pasando por la playa, el Coliseum, el Palacio de los Deportes, el Palacio de la Ópera y, ahora, el teatro Colón.

Sus tempranos inicios como Mike Ríos, 'el rey del twist', y el haber grabado antes de los 30 el que iba a ser su mayor éxito, el 'Himno a la alegría' (la adaptación de la 'novena' de Beethoven), lo catapultaron a la fama en los años 70.

Tanto es así, que en la década de los 80 ya estaba celebrando sus mejores giras, en las cuales tuvo cabida el público coruñés.

Es el caso del 'Rock&Ríos' en el año 82. "Abarrotamos el Palacio de los Deportes de A Coruña", rememoraba recientemente el músico granadino. Aquel álbum, "la banda sonora del 82", caló de tal manera que Ríos se volvió a lanzar a la carretera 40 años después para celebrar aquella creación y los recuerdos de aquella gira. Y, de nuevo, parada en A Coruña, en esta ocasión en el Coliseum en 2023 para volver a cantar los éxitos que llenaron en su momento el Palacio de los Deportes.

De Riazor a Riazor

Aquel recital del 82 fue solo un anticipo de lo que se venía al año siguiente. En 1983, Miguel Ríos desplegaba su "mejor gira" y su "mejor diseño de espectáculo": 'El rock de una noche de verano'.

Junto a Luz Casal y Leño, Ríos reunió en el estadio de Riazor a 18.000 personas, que pudieron haber sido 25.000 de no ser por las inclemencias meteorológicas que mantuvieron en el aire el concierto hasta el último minuto.

Miguel Ríos y Francisco Vázquez, en el Ayuntamiento en 1983, antes del concierto en el estadio de Riazor Archivo El Ideal Gallego

Pese a la lluvia, el concierto fue un éxito, aunque sus consecuencias no lo fueron tanto. El destrozo ocasionado en el campo (aumentado unos días después tras el recital de Julio Iglesias), levantó una polvareda difícilmente imaginable. Tal y como recogían las páginas de El Ideal Gallego los días posteriores, la directiva del Dépor, liderada entonces por Jesús Corzo, llegó a plantear su dimisión.

No hizo falta, pero las actuaciones de Ríos e Iglesias fueron el punto de partida para que naciese el convenio de cesión del estadio de Riazor para usos deportivos, algo que hizo que, hasta la fecha, pocos músicos más hayan podido presumir de haber actuado en el recinto deportivo.

Otros grandes recintos

Pero el resto de grandes espacios de la ciudad también le dieron la bienvenida a Ríos y a sus hijos del rock and roll.

En 2002 completó el 'trío' de actuaciones de Riazor, ofreciendo también un concierto en la playa en el que repasaría sus grandes éxitos, que no eran pocos. El granadino todavía recuerda cómo desde la ventana del hotel veía "llegar con sus comidas y demás aperos, prepararse para pasar una fiesta en la playa".

Miguel Ríos, en la playa de Riazor en 2002 Archivo El Ideal Gallego

El Palacio de la Ópera tampoco le es ajeno. Allí cantó en el año 2006, en el homenaje por el 20 aniversario del fallecimiento de Pucho Boedo. "Me dio buenos consejos sobre la fama y me tuvo gran consideración", comenta Ríos sobre la voz de Los Tamara, "para mi gusto, una de las mejores bandas del panorama nacional", con los que coincidió en numerosas fiestas patronales cuando el éxito del granadino empezaba a despegar.

En el Coliseum también desplegó su rock. Antes de la gira de aniversario de 'Rock&Ríos', el músico visitó el multiusos en 2010, en una gira que apuntaba a despedida. Apuntaba porque él mismo así lo había dicho, llegando a asegurar que ese sería su última actuación en A Coruña. Spoiler: no era cierto. Para la ocasión, Ríos volvía a ser recibido en María Pita, en esta ocasión por el sucesor de Francisco Vázquez, Javier Losada.

Javier Losada y Miguel Ríos, en el Ayuntamiento en 2010 Javier Alborés

Y claro que no iba a ser la última actuación en la ciudad. Hace cinco años, cuando todavía lidiábamos con una de las peores partes de la pandemia de covid-19, Miguel Ríos, acompañado por The Betty Black Trio en la plaza de María Pita, intentaba hacer que los coruñeses, sentados en sillas con distancia entre ellas y ataviados con mascarillas, se evadiesen durante un par de horas.

Sobre aquel escenario de María Pita en 2021, rendía homenaje a su amigo Nonito Pereira Revuelta, el que le descubrió "la mejor empanada de mi vida". "Es un honor estar en un escenario con su nombre. La luna de Alabama siempre brillará por ti, Nonito", aseguraba Ríos ante los aplausos herculinos.

Hoy, Miguel Ríos pone una "muesca" más en su "revólver del placer con el que disparo a mis mecenas, directo al corazón". Lo hace tachando de su particular lista de logros el llenar un recinto herculino más: el teatro Colón.