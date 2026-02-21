Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Cortes de tráfico en el entorno del hotel María Pita, Xuxán o A Falperra

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
21/02/2026 16:42
El hotel María Pita de A Coruña
El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado que durante la próxima semana se llevarán a cabo diversos cortes puntuales en calles de la ciudad para trabajos de hormigonado o descargas de material.

La Travesía de la Cerca, en O Castrillón, tendrá un carril cerrado al tráfico desde el lunes 23 al viernes 27 de febrero, entre las 08.00 y las 19.00 horas, para descargar material. Durante los mismos días, pero de 08.00 a 20.00 horas, estará cortado un carril en José Lesta Meis, en Xuxán, para poder realizar trabajos en una fachada.

Atasco en Matogrande por las obras que obligaron a cortar el enlace entre A Grela y Alfonso Molina

Las obras en Alfonso Molina obligarán a cortar durante dos meses el enlace de A Grela

Más información

La Rampa del Matadero, en la trasera del hotel María Pita, estará cortada este lunes, de 08.00 a 18.00 horas, para llevar a cabo labores de hormigonado. Por su parte, la calle Matadero tendrá cortado un carril el lunes 23 -de 10.00 a 12.00 horas- para realizar una descarga de material. 

La calle de Wenceslao Fernández Flórez, en el barrio de A Falperra, estará cortada este lunes, 23 de febrero, y martes, 24 de febrero, de 09.00 a 18.30 horas, para realizar una descarga de material. 

Juan Flórez tendrá un carril cortado a la altura del número 94 este lunes. Será de 09.00 a 18.30 horas para poder cambiar el motor de un andamio. 

