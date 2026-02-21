Cortes de tráfico en el entorno del hotel María Pita, Xuxán o A Falperra

El hotel María Pita de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado que durante la próxima semana se llevarán a cabo diversos cortes puntuales en calles de la ciudad para trabajos de hormigonado o descargas de material.

La Travesía de la Cerca, en O Castrillón, tendrá un carril cerrado al tráfico desde el lunes 23 al viernes 27 de febrero, entre las 08.00 y las 19.00 horas, para descargar material. Durante los mismos días, pero de 08.00 a 20.00 horas, estará cortado un carril en José Lesta Meis, en Xuxán, para poder realizar trabajos en una fachada.

La Rampa del Matadero, en la trasera del hotel María Pita, estará cortada este lunes, de 08.00 a 18.00 horas, para llevar a cabo labores de hormigonado. Por su parte, la calle Matadero tendrá cortado un carril el lunes 23 -de 10.00 a 12.00 horas- para realizar una descarga de material.

La calle de Wenceslao Fernández Flórez, en el barrio de A Falperra, estará cortada este lunes, 23 de febrero, y martes, 24 de febrero, de 09.00 a 18.30 horas, para realizar una descarga de material.

Juan Flórez tendrá un carril cortado a la altura del número 94 este lunes. Será de 09.00 a 18.30 horas para poder cambiar el motor de un andamio.