Cerca de 900 estudiantes participarán en las III Jornadas de Orientación Artística y Profesional

La Escuela Superior de Arte y Diseño, engalonada para la ocasión Quintana

Cerca de 900 estudiantes de secundaria se inscribieron para participar en las III Jornadas de Orientación Artística y profesional, procedentes de centros de ESO, bachillerato y FP de la ciudad de A Coruña. Las Jornadas comenzarán el próximo lunes 23 de febrero y se desarrollarán los días 23, 24 y 25, de febrero en los 11 centros públicos de FP y en la EASD Pablo Picasso, con la participación de 65 docentes de dichos centros, y el 2 de marzo en el Forum Metropolitano.

Se realizarán visitas guiadas a las instalaciones, complementadas con charlas informativas de los 82 ciclos formativos de grado medio y superior que se imparten en la ciudad, y 6 ciclos de enseñanza artística que se imparten en la EASD Pablo Picasso, sobre el sistema de acceso, su contenido y sus salidas profesionales. Además se realizarán dos mesas informativas sobre:

Estudios Superiores de Diseño que se pueden realizar en Galicia, en la EASD Pablo Picasso, el miércoles 25 a las 17:30h;

FP Básica, en el Forum Metropolitano, el lunes 2 de marzo a las 17:30h, dirigida al alumnado de la ESO, Anpas y público interesado.

Las personas que no se inscribieron pero que estén interesadas en asistir a alguna de las visitas o mesas informativas, podrán acercarse las sedes correspondientes, pues quedan plazas disponibles.

Paralelamente se publicará en la web educativa municipal la guía "TÚ ELIGES 2026", que ofrece información sobre la oferta educativa de FP, universitaria y de aprendizaje de idiomas, busca de empleo y una selección de bolsas y ayudas convocadas por entidades públicas y privadas, tanto en España como en el extranjero.

Una herramienta práctica imprescindible que le facilita la toma de decisiones sobre el futuro académico y profesional al alumnado de educación secundaria y sirve de apoyo a la labor de los equipos de orientación de institutos y centros privados de ESO y bachillerato, desde hace años.

“Desde el gobierno de Inés Rey tratamos de ayudar en todo lo que podemos a las personas que se encuentran ante la importantísima decisión de decidir el rumbo de sus futuras vidas profesionales. Por eso ponemos las instalaciones educativas al servicio de este tipo de iniciativas que son fundamentales para cientos de personas”, subrayó el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica Juan Ignacio Borrego.