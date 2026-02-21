Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Algunos aparcamientos del centro perderán un tercio de su capacidad

Muchas de las concesiones que se sacarán a licitación, como la de María Pita, se adaptarán a la nueva normativa

Abel Peña
Abel Peña
21/02/2026 05:10
Salida del aparcamiento de Juana de Vega, uno de los que deben renovarse
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Es una experiencia común entre los conductores que, a la hora de salir de un aparcamiento en batería en un parking subterráneo, hayan tenido alguna vez que poner a prueba sus habilidades de contorsionista para salir o entrar del coche cuando el espacio entre los vehículos apenas permite entreabrir la portezuela. Esto cambiará cuando los viejos aparcamientos del centro se adapten a la normativa. El problema es que eso obligará a reducir en un tercio el número de plazas. 

Por cada plaza de parking subterráneo o garaje hay ocho coches en A Coruña

Más información

La alcaldesa, Inés Rey, señaló ayer en el programa ‘Cita en María Pita’ que, tras las regularización de las concesiones por parte de la Concejalía de Hacienda, que dirige el teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, los titulares de los aparcamientos tienen un período de tiempo para adaptarse a la nueva normativa, que termina el 26 de septiembre. Y una de las mejoras que tendrán que acometer es ensanchar el tamaño de los sitios hasta los 2,5 metros.

”Hay que adaptar las plazas a la realidad de los automóviles de hoy en día”, apuntó la regidora, que añadió, en tono irónico, que “algunas están pintadas para un SEAT 127 pero hoy en día, con coches más grandes, se hace muy complicado aparcar en algunos sitios”.

Por 20 centímetros

En este punto coincide Ángel Soto, presidente de la asociación de empresarios de garajes y aparcamientos. Desde los años ochenta, el tamaño de los coches no ha dejado de crecer, pero a lo ancho, debido a la motorización. “Donde cabe un Renault 21 no cabe un mini, por anchura”, explica. Aparcamientos como el de la plazas de Galicia, de María Pita y de Pontevedra cumplen con la normativa antigua, cuando el espacio era 20 centímetros menor. Ahora tendrán que actualizarse.

La falta de plazas para aparcar, la gran preocupación de los barrios de A Coruña

Más información

“Si tienes un espacio entre columna y columna para tres coches, ahora será para dos”, advierte Soto, que asegura que el canon tendrá que reducirse en consonancia, dado que uno de 160 plazas puede costar 50.000 euros Es decir, que cuando el Ayuntamiento saque a licitación las nuevas concesiones, entre las que se encuentran muchos de los antiguos (como María Pita) estas tendrán que costar menos, sobre todo si se obliga a realizar mejoras de accesibilidad, como instalar ascensores.

La alcaldesa califica de “abusiva” la tarifa del parking del chuac

Desde la asociación de empresarios de garajes y aparcamientos, Ángel Soto también defendió la subida del abono en el parking del Chuac, que la alcaldesa, Inés Rey, calificó de “abusiva” sobre todo teniendo en cuenta la escasez de espacios para aparcar en los alrededores del espacio hospitalario. Soto aseguró que el precio es semejante a los del centro de la ciudad

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Algunos aparcamientos del centro perderán un tercio de su capacidad
Abel Peña

La estación de tren de A Coruña pierde más de 150.000 viajeros en solo un año
Dani Sánchez
Francisco Pena, durante una visita guiada en A Coruña

El guía de las cinco estrellas está en A Coruña: “A la gente siempre le sorprende la ciudad”
Lara Fernández

Wenceslao, el dandi de Torreiro
Luís Pousa