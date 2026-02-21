Algunos aparcamientos del centro perderán un tercio de su capacidad

Salida del aparcamiento de Juana de Vega, uno de los que deben renovarse Patricia G. Fraga

Es una experiencia común entre los conductores que, a la hora de salir de un aparcamiento en batería en un parking subterráneo, hayan tenido alguna vez que poner a prueba sus habilidades de contorsionista para salir o entrar del coche cuando el espacio entre los vehículos apenas permite entreabrir la portezuela. Esto cambiará cuando los viejos aparcamientos del centro se adapten a la normativa. El problema es que eso obligará a reducir en un tercio el número de plazas.

La alcaldesa, Inés Rey, señaló ayer en el programa ‘Cita en María Pita’ que, tras las regularización de las concesiones por parte de la Concejalía de Hacienda, que dirige el teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, los titulares de los aparcamientos tienen un período de tiempo para adaptarse a la nueva normativa, que termina el 26 de septiembre. Y una de las mejoras que tendrán que acometer es ensanchar el tamaño de los sitios hasta los 2,5 metros.

”Hay que adaptar las plazas a la realidad de los automóviles de hoy en día”, apuntó la regidora, que añadió, en tono irónico, que “algunas están pintadas para un SEAT 127 pero hoy en día, con coches más grandes, se hace muy complicado aparcar en algunos sitios”.

Por 20 centímetros

En este punto coincide Ángel Soto, presidente de la asociación de empresarios de garajes y aparcamientos. Desde los años ochenta, el tamaño de los coches no ha dejado de crecer, pero a lo ancho, debido a la motorización. “Donde cabe un Renault 21 no cabe un mini, por anchura”, explica. Aparcamientos como el de la plazas de Galicia, de María Pita y de Pontevedra cumplen con la normativa antigua, cuando el espacio era 20 centímetros menor. Ahora tendrán que actualizarse.

“Si tienes un espacio entre columna y columna para tres coches, ahora será para dos”, advierte Soto, que asegura que el canon tendrá que reducirse en consonancia, dado que uno de 160 plazas puede costar 50.000 euros Es decir, que cuando el Ayuntamiento saque a licitación las nuevas concesiones, entre las que se encuentran muchos de los antiguos (como María Pita) estas tendrán que costar menos, sobre todo si se obliga a realizar mejoras de accesibilidad, como instalar ascensores. 