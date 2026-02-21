Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Abiertas las inscripciones para participar en la Batalla de Bandas del Flores Rock de A Coruña

Redacción
21/02/2026 14:18
Flores Rock (16)
Público en la anterior edición del Flores Rock
Quintana
El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado la apertura de las inscripciones para participar en la Batalla de Bandas del festival Flores Rock, que tendrá lugar el 16 de mayo.

Tal y como ha trasladado el Gobierno local en una nota de prensa, las formaciones participantes lucharán el 16 de mayo para conseguir formar parte del cartel del evento, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el Barrio das Flores.

En este sentido, la primera y segunda banda clasificada, además de participar en el festival, conseguirán una sesión de grabación de un videoclip y una experiencia en un estudio de grabación.

Las personas interesadas podrán consultar las bases y complementar el formulario de inscripción en la página web del Ayuntamiento. El concurso tendrá lugar el 16 de mayo en la praza do Sol Nacente.

Las bandas interesadas en participar tendrán hasta el 22 de marzo para entregar su solicitud, que deberá incluir dos temas originales, en la dirección batallabandasfr@gmail.com.

