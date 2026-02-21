Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña se quita el musgo tras 42 días de lluvia, viento y frío

Los herculinos aprovecharon la salida del sol para bajar a los principales arenales de la ciudad

Dani Sánchez
Dani Sánchez
21/02/2026 14:33
Varias personas pasean, esta mañana, por la playa de Riazor
Varias personas pasean, esta mañana, por la playa de Riazor
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Ni siquiera hace falta que termine el invierno para que los coruñeses estrenen la temporada de playa. Y no es para menos. A Coruña lleva inmersa en un carrusel de borrascas desde finales del pasado año 2025, lo que provocó 42 días de lluvia consecutivos -segunda racha más larga en la ciudad desde que la Aemet tiene registros- y duras jornadas de viento y frío. Durante la mañana de este sábado, los herculinos entendieron que ya era hora de quitarse el musgo.

Una mujer trata de refugiarse de la lluvia, durante los primeros días de este 2026

A Coruña escapa de la lluvia 43 días después

Más información

Desde las primeras horas de la jornada, los cielos despejados y los termómetros marcando temperaturas más que agradables fueron suficiente para que los arenales, que hace poco eran protagonistas por sufrir los peores castigos de los temporales, se convirtiesen, en pleno mes de febrero, en el lugar perfecto para muchos.

Gran contraste

En la playa de Riazor, por ejemplo, la mayoría aprovecharon el sol para pasear por la arena. Pero también para descansar tumbado en la arena. Los más valientes -sobre todo niños- incluso se dieron su primer chapuzón del año. Aun así, llamaba mucho la atención el contraste entre personas paseando abrigadas y otras que, como si de agosto se tratase, lucieron sus mejores galas para disfrutar al máximo de la experiencia en el arenal herculino. Otras playas de la ciudad como el Matadero, Orzán o incluso la zona de O Parrote, también fueron anfitriones de los más nostálgicos del verano. 

El sol vuelve a A Coruña

A Coruña se toma un respiro y vuelve a disfrutar del sol

Más información

Durante la jornada de este sábado las temperaturas se situaron en los 17 grados. Una tónica similar será lo que se vea durante este domingo. Para el próximo lunes, sin embargo, todavía subirán más los termómetros, situándose incluso en los 20 grados. Será a partir de las últimas horas del próximo martes cuando regresen las precipitaciones a la ciudad. Aunque, según la previsión de Aemet, no será tan alarmante la situación como a principios de este nuevo curso.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varias personas limpiando la playa de Bens

Retiran más de 650 kilos de basura de la playa de Bens: "O que máis había eran toallitas e plásticos"
Óscar Ulla
Varias personas pasean, esta mañana, por la playa de Riazor

A Coruña se quita el musgo tras 42 días de lluvia, viento y frío
Dani Sánchez
Flores Rock (16)

Abiertas las inscripciones para participar en la Batalla de Bandas del Flores Rock de A Coruña
Redacción
Piccadilly, en un lleno de fin de semana

La crisis de los 35 para salir de fiesta en A Coruña: “Ya no quedan pubs donde meternos”
Guillermo Parga