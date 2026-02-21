A Coruña se quita el musgo tras 42 días de lluvia, viento y frío

Varias personas pasean, esta mañana, por la playa de Riazor Quintana

Ni siquiera hace falta que termine el invierno para que los coruñeses estrenen la temporada de playa. Y no es para menos. A Coruña lleva inmersa en un carrusel de borrascas desde finales del pasado año 2025, lo que provocó 42 días de lluvia consecutivos -segunda racha más larga en la ciudad desde que la Aemet tiene registros- y duras jornadas de viento y frío. Durante la mañana de este sábado, los herculinos entendieron que ya era hora de quitarse el musgo.

Desde las primeras horas de la jornada, los cielos despejados y los termómetros marcando temperaturas más que agradables fueron suficiente para que los arenales, que hace poco eran protagonistas por sufrir los peores castigos de los temporales, se convirtiesen, en pleno mes de febrero, en el lugar perfecto para muchos.

Gran contraste

En la playa de Riazor, por ejemplo, la mayoría aprovecharon el sol para pasear por la arena. Pero también para descansar tumbado en la arena. Los más valientes -sobre todo niños- incluso se dieron su primer chapuzón del año. Aun así, llamaba mucho la atención el contraste entre personas paseando abrigadas y otras que, como si de agosto se tratase, lucieron sus mejores galas para disfrutar al máximo de la experiencia en el arenal herculino. Otras playas de la ciudad como el Matadero, Orzán o incluso la zona de O Parrote, también fueron anfitriones de los más nostálgicos del verano.

Durante la jornada de este sábado las temperaturas se situaron en los 17 grados. Una tónica similar será lo que se vea durante este domingo. Para el próximo lunes, sin embargo, todavía subirán más los termómetros, situándose incluso en los 20 grados. Será a partir de las últimas horas del próximo martes cuando regresen las precipitaciones a la ciudad. Aunque, según la previsión de Aemet, no será tan alarmante la situación como a principios de este nuevo curso.