Uno de los pubs con más historia de A Coruña prepara un fiestón por su 30 aniversario
Será el próximo 14 de marzo y la celebración se extenderá durante más de ocho horas con varios guiños
En una época en la que proliferan los espacios conceptuales efímeros, en la que todo debe ser instagrameable para funcionar y donde cuesta cada vez más diferenciar la música de un local a otro, desde las antípodas de la moda y como bandera de lo atemporal celebra su supervivencia O Patachim. El establecimiento de la calle Orillamar, que en su día fue rompedor y que ahora sigue rompiendo con las tendencias, celebrará el próximo 14 de marzo su 30 aniversario. Lo hará con una fiesta nostálgica de más de ocho horas de duración, y en la que además de la programación el reclamo serán las historias, los recuerdos y las anécdotas de un espacio transversal, intergeneracional y libre de etiquetas. “Este aniversario non sería o mesmo sen vós, sen a xente que ven todas as fines de semana a bailar, a celebrar, a compartir e a facer deste recuncho algo vivo”, reza el anuncio del evento.
Aunque a medida que pasen las semanas se irán desvelando más sorpresas, de momento se ha confirmado como gran atractivo la presencia del DJ y productor musical Rayko, además de “moita música, encontros e historias compartidas”. Y eso no sería posible sin Rubem Centeno, el que durante esas tres décadas menos un año y medio fue propietario de O Patachim. De hecho, en realidad serán dos los cumpleaños: los 30 del establecimiento y el primero de la actual propiedad, con Iván Guntín y David Díaz al frente. “Lo que queremos celebrar es que resurgimos, que para muchos estábamos para morir como local y que hemos conseguido volver a funcionar, que O Patachim siga funcionando”, subraya Guntín.
El 30 aniversario de O Patchim comenzará a las 20.30 y finalizará alrededor de las 04.30 horas. Sin embargo, muchos ven en la fecha de la celebración otro guiño al pasado: el día 14 como referencia al 14! (San Vicente de Paul), también propiedad de Rubem Centeno y nacido como local hermano. En realidad, como alternativa por el miedo al cierre del ‘Pata’.