Uno de los pubs con más historia de A Coruña prepara un fiestón por su 30 aniversario

Iván Guntín y David Díaz, propietarios de O Patachim Quintana

En una época en la que proliferan los espacios conceptuales efímeros, en la que todo debe ser instagrameable para funcionar y donde cuesta cada vez más diferenciar la música de un local a otro, desde las antípodas de la moda y como bandera de lo atemporal celebra su supervivencia O Patachim. El establecimiento de la calle Orillamar, que en su día fue rompedor y que ahora sigue rompiendo con las tendencias, celebrará el próximo 14 de marzo su 30 aniversario. Lo hará con una fiesta nostálgica de más de ocho horas de duración, y en la que además de la programación el reclamo serán las historias, los recuerdos y las anécdotas de un espacio transversal, intergeneracional y libre de etiquetas. “Este aniversario non sería o mesmo sen vós, sen a xente que ven todas as fines de semana a bailar, a celebrar, a compartir e a facer deste recuncho algo vivo”, reza el anuncio del evento.

Aunque a medida que pasen las semanas se irán desvelando más sorpresas, de momento se ha confirmado como gran atractivo la presencia del DJ y productor musical Rayko, además de “moita música, encontros e historias compartidas”. Y eso no sería posible sin Rubem Centeno, el que durante esas tres décadas menos un año y medio fue propietario de O Patachim. De hecho, en realidad serán dos los cumpleaños: los 30 del establecimiento y el primero de la actual propiedad, con Iván Guntín y David Díaz al frente. “Lo que queremos celebrar es que resurgimos, que para muchos estábamos para morir como local y que hemos conseguido volver a funcionar, que O Patachim siga funcionando”, subraya Guntín.

El 30 aniversario de O Patchim comenzará a las 20.30 y finalizará alrededor de las 04.30 horas. Sin embargo, muchos ven en la fecha de la celebración otro guiño al pasado: el día 14 como referencia al 14! (San Vicente de Paul), también propiedad de Rubem Centeno y nacido como local hermano. En realidad, como alternativa por el miedo al cierre del ‘Pata’.