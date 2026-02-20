Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un herido en una colisión en sentido contrario en Alfonso Molina

El conductor, un hombre de 41 años, parecía fuera de sí y daba patadas a su vehículo

Abel Peña
Abel Peña
20/02/2026 10:17
Atestados de la Policía Local en un accidente
Atestados de la Policía Local en un accidente
Mónica Arcay
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Policía Local registró un insólito accidente en Alfonso Molina esta madrugada cuando dos coches colisionaron frontalmente. El 092 ha detenido a uno de los conductores, el que circulaba en sentido contrario, que parecía estar "fuera de sí". 

El impacto tuvo lugar en la ronda de las estaciones, frente a la gasolinera, en sentido salida. No fue grave dado que el vehículo infractor circulaba lentamente. Según las primeras informaciones, había atravesad de la rotonda de las Pajaritas en dirección salida y allí dio la vuelta para circular en sentido contrario. 

Eran las seis y diez de la madrugada y apenas había circulación. Según los testigos, el hombre se detuvo a un lado de la calzada y pateó repetidas veces su propio vehículo antes de continuar. Finalmente, se produjo el topetazo a baja velocidad.

La víctima, un hombre de 42 años, sufrió heridas, pero de carácter muy leve, y el 061 la trasladó al centro hospitalario. En cambio, el infractor fue detenido, aunque no resultó fácil, puesto que estaba fuera de sí, y no parecía muy consciente de lo que estaba haciendo. Es probable que se le someta en las próximas horas a un examen psicológico.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación de los resultados del Proyecto Lontra de Arteixo

Un puente y la eliminación de obstáculos para evitar que el río Bolaños y el regato da Bidueira se desborden en Arteixo
Redacción
La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina

La pasarela provisional que une las estaciones de tren y autobús de A Coruña abrirá el lunes 23
Redacción
Atestados de la Policía Local en un accidente

Un herido en una colisión en sentido contrario en Alfonso Molina
Abel Peña
Agentes de la Guardia Civil investigan un caso de violencia machista

Un hombre mata a su hijo de 10 años e hiere de gravedad a su mujer en una vivienda de Tenerife
EP