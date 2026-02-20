Atestados de la Policía Local en un accidente Mónica Arcay

La Policía Local registró un insólito accidente en Alfonso Molina esta madrugada cuando dos coches colisionaron frontalmente. El 092 ha detenido a uno de los conductores, el que circulaba en sentido contrario, que parecía estar "fuera de sí".

El impacto tuvo lugar en la ronda de las estaciones, frente a la gasolinera, en sentido salida. No fue grave dado que el vehículo infractor circulaba lentamente. Según las primeras informaciones, había atravesad de la rotonda de las Pajaritas en dirección salida y allí dio la vuelta para circular en sentido contrario.

Eran las seis y diez de la madrugada y apenas había circulación. Según los testigos, el hombre se detuvo a un lado de la calzada y pateó repetidas veces su propio vehículo antes de continuar. Finalmente, se produjo el topetazo a baja velocidad.

La víctima, un hombre de 42 años, sufrió heridas, pero de carácter muy leve, y el 061 la trasladó al centro hospitalario. En cambio, el infractor fue detenido, aunque no resultó fácil, puesto que estaba fuera de sí, y no parecía muy consciente de lo que estaba haciendo. Es probable que se le someta en las próximas horas a un examen psicológico.