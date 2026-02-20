Un herido en una colisión en sentido contrario en Alfonso Molina
El conductor, un hombre de 41 años, parecía fuera de sí y daba patadas a su vehículo
La Policía Local registró un insólito accidente en Alfonso Molina esta madrugada cuando dos coches colisionaron frontalmente. El 092 ha detenido a uno de los conductores, el que circulaba en sentido contrario, que parecía estar "fuera de sí".
El impacto tuvo lugar en la ronda de las estaciones, frente a la gasolinera, en sentido salida. No fue grave dado que el vehículo infractor circulaba lentamente. Según las primeras informaciones, había atravesad de la rotonda de las Pajaritas en dirección salida y allí dio la vuelta para circular en sentido contrario.
Eran las seis y diez de la madrugada y apenas había circulación. Según los testigos, el hombre se detuvo a un lado de la calzada y pateó repetidas veces su propio vehículo antes de continuar. Finalmente, se produjo el topetazo a baja velocidad.
La víctima, un hombre de 42 años, sufrió heridas, pero de carácter muy leve, y el 061 la trasladó al centro hospitalario. En cambio, el infractor fue detenido, aunque no resultó fácil, puesto que estaba fuera de sí, y no parecía muy consciente de lo que estaba haciendo. Es probable que se le someta en las próximas horas a un examen psicológico.