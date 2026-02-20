Siete estudiantes de A Coruña y uno de Culleredo, en la 'selección gallega de la Formación Profesional'

Presentación de la 'selección gallega de Formación Profesional' Xunta

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, recibió este viernes a los 37 estudiantes que representarán a Galicia en el campeonato nacional de Formación Profesional SpainSkills 2026, que tendrá lugar a próxima semana en Madrid, en concreto del martes 24 al sábado 28.

Antes de iniciar su participación, el representante de la Xunta, que estuvo acompañado por la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, les deseó “mucha suerte y ánimo para demostrar en equipo el enorme potencial de la FP gallega”, al tiempo que agradeció el trabajo y la dedicación por parte del alumnado a lo largo de los últimos meses de preparación, algo que hizo extensivo al profesorado y los centros implicados.

“Sea cuál sea el resultado, sois un orgullo para nuestro sistema educativo”, afirmó el conselleiro, quien elogió “el ejemplo de este grupo de chicos y rapaces por su constancia, capacidad de superación y esfuerzo para alcanzar la excelencia”.

Los representantes gallegos en la competición Xunta

El alto nivel de la FP gallega queda reflejado en el hecho de que “selección gallega de Formación Profesional”, como la definió el conselleiro de Educación, compite en 33 de las 34 modalidades del campeonato. De ellas, 30 son competiciones clasificables para los campeonatos internacionales y tres se desarrollarán en formato demostración.

Todos los participantes son ganadores de GaliciaSkills, el campeonato autonómico organizado por la Consellería desde el año 2012 y celebrado en su última edición el pasado mes de octubre. Proceden de 25 centros de toda Galicia, en concreto de los ayuntamientos de A Coruña (siete alumnos), A Estrada, Cambados (dos), Culleredo, Ferrol, Lalín, Lugo (seis), Ourense (tres), Padrón, Ponteareas, Ponteceso, Pontevedra, Santiago de Compostela (cuatro) y Vigo (seis).

En concreto, los representantes coruñeses serán Claudia Vega Comesaña (CIFP Imaxe e Son) en la categoría de Animación 3D, Pablo Álvarez Pujol (CIFP Someso) en Carpintería, Marina Alexandra Marcu (IES Ramón Menéndez Pidal) en Escaparatismo, Mateo Lema Villar (CIFP Paseo das Pontes) en Panadería, Pablo Estraviz Freire (CIFP Someso) en Reparación de Carrocería, Manuel Prada Palmeiro (CIFP Someso) en Tecnología de Vehículos Pesados, Valeria del Carmen Riotorto Iñiguez (CIFP Paseo das Pontes) en Tecnología de la Moda y Samuel Domínguez Fondo (CIFP Universidade Laboral de Culleredo) en Refrigeración y Aire Acondicionado.

Todos compiten en categoría individual, excepto cuatro que lo hacen en pareja.

El alumnado que obtenga la medalla de oro en SpainSkills formará parte de la delegación española en los próximos campeonatos internacionales: el mundial, que se celebrará en Shanghai en septiembre de 2026, y en el europeo, previsto en Alemania en el 2027.