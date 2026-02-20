Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Reabre la cantina que provocó un brote de salmonela en A Coruña

La Xunta da su visto bueno, después de aportar recomendaciones sanitarias

Guillermo Parga
Guillermo Parga
20/02/2026 19:51
Dos personas acceden este viernes al IES Elviña
Dos personas acceden este viernes al IES Elviña
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Un mes y ocho días después de que la Xunta de Galicia ordenase su cierre preventivo, la cantina del IES Elviña volvió a abrir sus puertas. El establecimiento, que solamente funciona durante los recreos y no es un servicio de cafetería al uso, fue señalado como el origen del brote de salmonela originado entre el 8 y el 9 de enero, y que infectó a unas 70 personas y obligó al ingreso hospitalario de al menos cuatro de ellas.

El IES Elviña, origen del brote de salmonela

Suben a cuatro los ingresados por salmonelosis en A Coruña

Más información

Según fuentes del Sergas, “por parte da Consellería de Sanidade non hai impedimento para a reapertura da cantina, xa que tanto os manipuladores de alimentos como as condicións hixiénico sanitarias do establecemento constatáronse como as axeitadas”. Sin embargo, a mayores, el ente autonómico dio “recomendacións de manipulacións de alimentos a través dos inspectores veterinarios de Saúde Pública”.

Hospital Materno Infantil de A Coruña

Sanidade aumenta a 68 los contagios y tres los hospitalizados por el brote de salmonelosis en A Coruña

Más información

Finalmente, además de apuntar a los bocadillos de tortilla de patata como causa de la intoxicación, la Xunta de Galicia va más allá y concluye sobre el brote: “Da análise realizada comprobouse que o brote foi orixinado polos ovos da granxa de orixe. O microorganismo é salmonella entérica, subespecie entérica”

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cientos de jóvenes se arremolinan alrededor de la Fuente de Méndez Núñez para ver a los 'Therian'

A la caza del elusivo 'Therian': cientos de adolescentes acuden a Méndez Núñez para nada
Abel Peña
Iván Guntín y David Díaz, propietarios de O Patachim

Uno de los pubs con más historia de A Coruña prepara un fiestón por su 30 aniversario
Guillermo Parga
Dos personas acceden este viernes al IES Elviña

Reabre la cantina que provocó un brote de salmonela en A Coruña
Guillermo Parga
El ideal gallego

La Casa de las Ciencias invita a buscar a Rosalía de Castro en las estrellas
Esther Durán