Reabre la cantina que provocó un brote de salmonela en A Coruña

Dos personas acceden este viernes al IES Elviña Quintana

Un mes y ocho días después de que la Xunta de Galicia ordenase su cierre preventivo, la cantina del IES Elviña volvió a abrir sus puertas. El establecimiento, que solamente funciona durante los recreos y no es un servicio de cafetería al uso, fue señalado como el origen del brote de salmonela originado entre el 8 y el 9 de enero, y que infectó a unas 70 personas y obligó al ingreso hospitalario de al menos cuatro de ellas.

Según fuentes del Sergas, “por parte da Consellería de Sanidade non hai impedimento para a reapertura da cantina, xa que tanto os manipuladores de alimentos como as condicións hixiénico sanitarias do establecemento constatáronse como as axeitadas”. Sin embargo, a mayores, el ente autonómico dio “recomendacións de manipulacións de alimentos a través dos inspectores veterinarios de Saúde Pública”.

Finalmente, además de apuntar a los bocadillos de tortilla de patata como causa de la intoxicación, la Xunta de Galicia va más allá y concluye sobre el brote: “Da análise realizada comprobouse que o brote foi orixinado polos ovos da granxa de orixe. O microorganismo é salmonella entérica, subespecie entérica”.