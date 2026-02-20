Preocupación por el hundimiento extremo del principal acceso al Coliseum de A Coruña y Carrefour

Una persona pasa por delante de la obra de Francisco Pérez Carballo Quintana

El estado de la calle Francisco Pérez Carballo, la principal vía de acceso al Coliseum de A Coruña y a Carrefour, preocupa más que nunca a los vecinos de llamado Sector 7 y el Recinto Ferial. Solamente dos semanas después del hundimiento que provocó que el cierre indefinido de la vía, la inclinación es mucho más extrema y ha provocado que la asociación de residentes se pusiera en contacto con el Ayuntamiento. “Antes se veía una grieta de unos cinco centímetros de altura, pero ahora podría caber una persona, prácticamente”, advierte su vicepresidenta, Lucía Fernández. “La calle se va a caer, sí o sí”, añade.

Un corrimiento de tierra en A Coruña provoca el hundimiento y el corte de la principal vía de acceso al Coliseum y Carrefour Más información

A pesar de que no se trata de la previsión de un técnico o un experto, lo cierto es que la anterior predicción de la asociación se cumplió: en noviembre denunciaron el estado de la vía y, pocos días del hundimiento que causó el corte, los residentes reiteraron su preocupación. Finalmente, la sucesión de borrascas, temporales y aguaceros provocaron un corrimiento de tierras en una obra próxima, que desembocó en el colapso de la calle.

El principal acceso al Coliseum de A Coruña y el Carrefour estará cerrado unos seis meses Más información

La empresa promotora del bloque de Viviendas de Protección Autonómica se está haciendo cargo de la obra y los costes de la misma. El tiempo estimado del corte de tráfico, que también afecta a una gasolinera muy concurrida, era en principio de seis meses.