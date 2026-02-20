Mi cuenta

A Coruña

Ponen en libertad a la sospechosa de la ola de robos en Os Mallos

La toxicómana ha sido detenida nueve veces

Abel Peña
Abel Peña
20/02/2026 17:11
Entrada principal de los Nuevos Juzgados
CEDIDA
La jueza ordenó ayer la puesta en libertad de la sospechosa de la oleada de robos en vehículos estacionados que sacudió el barrio de Os Mallos desde octubre del año pasado. Se trata de una toxicómana de unos 40 años de edad que ya habría sido detenida en nueve ocasiones desde diciembre.  La última vez, el seis de este mes. 

Desde entonces, había estado en prisión provisional, a la espera de que su caso fuera juzgado. La Policía Nacional consideran como “sin precedentes” en la historia reciente de la ciudad.  “Lo cierto es que esta mujer, toxicómana, y una legislación laxa en lo referente a la reincidencia, estarían tras la alta incidencia de estos delitos durante  los últimos meses, fundamentalmente en el área de Os Mallos”, comentan.

Los agentes se sienten frustrados por el hecho de que los jueces pongan en libertad a los sospechosos que cometen estos pequeños robos, incluso cuando estos son descubiertos in fraganti. Queda por ver si la sospechosa vuelve a las andadas. 

