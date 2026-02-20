Patricia Rey | “Nos preocupa el relevo, hay que despertar el interés investigador entre los jóvenes”

Mar Castellanos, directora científica del Inibic, y Patricia Rey, directora de la Fundación Inibic Patricia G. Fraga

En España se estima que casi 800.000 médicos se jubilarán en la próxima década, unas cifras que en Galicia superan los 4.000. La necesidad del relevo generacional es evidente y esto se traslada también a la investigación sanitaria. La Fundación Inibic, consciente de este problema, acaba de lanzar unas ayudas internas para profesionales en Formación Sanitaria Especializada, con el fin de promover y retener el talento más joven de las áreas de A Coruña y Ferrol, una línea que detalla la directora de la institución, Patricia Rey.

¿Por qué es importante fomentar la investigación de los residentes desde el minuto uno?

Nos preocupa el relevo generacional. Tenemos que despertarles el interés por la investigación, que vayan adquiriendo esa cultura investigadora. Si no somos capaces de despertarles ese interés a los más jóvenes, vamos a perder capacidad investigadora por que los profesionales que ya tienen una carrera dilatada ya se van jubilando. Tenemos que tratar de captar ese talento y dar continuidad a todo el trabajo que se ha ido haciendo estos años.

¿Para qué son estas ayudas?

Esta nueva línea va enfocada a los residentes de todas las especialidades, tanto de Medicina como de Farmacia, de Biología, de Química... que se encuentran en su penúltimo o último año de formación. Puedan utilizar estas ayudas de 20.000 euros para cada proyecto para el desarrollo de una investigación, para asistir a congresos, hacer presentaciones… En definitiva, ir haciendo ese currículum investigador que, además, les permita también adquirir esas competencias para que luego puedan optar a convocatorias nacionales o internacionales.

¿A Coruña es atractiva para investigar?

Absolutamente. Al estar en un instituto acreditado por el Carlos III, nos da ciertas ventajas competitivas respecto a otras áreas que no tienen esta situación y los profesionales tienen acceso a unos medios que de otra manera no tendrían. La verdad que somos un área sanitaria que apuesta mucho por la investigación y por la innovación.

¿Qué posición tiene a nivel internacional?

Tenemos grupos ya muy consolidados con una trayectoria muy conocida internacionalmente. Eso atrae a mucho personal investigador más joven. Y lo que estamos intentando es que haya también ese desarrollo en la parte clínica, atraer a los clínicos que vienen aquí por el prestigio asistencial de nuestra área y aprovechar todo ese talento.

¿El área sanitaria de A Coruña logra el éxodo de talento?

Eso intentamos y creemos que sí. Por ejemplo el año pasado sacamos por primera vez una línea de ayudas predoctorales que nos permiten tener aquí a cinco personas durante cuatro años desarrollando su tesis.

¿Dónde hace falta más trabajo?

Enfermería y Atención Primaria son colectivos que históricamente ha costado más que la investigación se desarrolle. Por eso tienen diez puntos de valoración adicional las propuestas de alguna de estas dos áreas.

¿Atraerá más talento la ampliación del Nuevo Chuac?

Esperamos que sí, que se incremente cuando tengamos nuevos espacios y la capacidad de seguir creciendo. La verdad es que vemos un futuro esperanzador.