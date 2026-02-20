Patiño muestra su cara más personal en un viaje por su discurso plástico

Antón Patiño, ayer, junto a una de sus representaciones en la muestra de Palexco Quintana

La sala municipal de exposiciones de Palexco acoge desde ayer la muestra ‘Auga e Soño’, el nuevo proyecto del artista Antón Patiño donde muestra su cara más personal en un viaje por un discurso plástico que explora límites, espacios y esencias, y en el que, además, conviven materia, mancha, ritmo y color en un proceso de depuración conceptual y expresiva. Así lo presentó ayer la alcaldesa, Inés Rey, y explicó la comisaria de la exposición, Rosario Sarmiento, en su inauguración. Para Sarmiento, Patiño “vierte al exterior un mundo absolutamente personal, construido con una caligrafía pictórica que combina la abstracción más radical con fragmentos de lo real”.

La exposición reúne una selección de casi treinta obras recientes, fundamentalmente creadas en los dos últimos años, y concebidas expresamente para el espacio habilitado en Palexco. En este sentido, se trata de piezas de gran formato en las que el pintor monfortino desarrolla su característico vocabulario de emblemas primordiales, signos, pegadas, grafías y rostros que conforman un lenguaje “personalísimo”, resultado de una larga trayectoria marcada por la investigación plástica, la reflexión intelectual y una profunda conciencia del acto de pintar.

A través de varias series de piezas (‘Entroido’, ‘Ícaro’, ‘Ribeira Sacra’...), el pintor, escritor y miembro fundador de la generación Atlántica, busca un diálogo con la sala que, a su vez, también plantea interrogantes. “Es un buen ejemplo de cómo Antón acomete el acto de pintar”, incide Sarmiento. En palabras del propio autor, “a obra busca establecer un contacto directo co espectador. É moi visual. Se nos achegamos a ver a materia sobre o cadro, a propia superficie está espida”, comenta Patiño.

La muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 12 de abril, recuerda a la primera que representó el artista monfortino en A Coruña. Fue en 1975, meses antes de la muerte de Francisco Franco. Entonces estaba previsto que después de la exposición, hubiese un recital de Uxío Novoneyra, aunque finalmente no pudo celebrarse por la censura. Cincuenta años después, y ya con Patiño como uno de los referentes del arte plástico en España, la inauguración de la muestra de ayer sí terminó como inicialmente estaba previsto en 1975. En este caso, la batuta la tomó Antón Reixa, quien ofreció un recital poético a los presentes como broche final.