Los coruñeses MEU publican su primer álbum después de casi veinte años

Los coruñeses MEU integraron un 'supergrupo' que editó, a mediados de los años 2000, un par de excelentes discos, giraron durante un breve espacio de tiempo y se separaron en el más absoluto de los silencios.

En la memoria de unos pocos quedaron algunos hits incontestables que no llegaron al gran público y unos conciertos incendiarios que solían dejar boquiabiertos a quienes no los conocían por su pericia musical y la actitud poco común de su 'frontman'.

Ahora, casi veinte años después y sin ninguna pretensión más allá de seguir haciendo música, vuelven con 'Thank you for holding', un inesperado tercer disco, el primero después de la larga pausa.

Cuando la música latina, el neo-folk y las cantantes melódicas arrasan en las listas, los coruñeses tiran por el carril contrario y se desmarcan de la tónica dominante con un disco cantado íntegramente en inglés repleto de composiciones herederas de la mejor música anglosajona.

En 'Thank your for holding' se mueven con soltura reminiscencias que van de The Clash a Sleaford Mods, pasando por los Happy Mondays en sus años más inspirados. Siempre, pero, con una mirada desde el presente, huyendo de los mimetismos y juegos revivalistas.

Las letras, mayoritariamente escritas por Nacho Mora, siguen la estela de Joe Strummer, Billy Bragg o Paul Heaton, con una punzante e irónica crítica a la sociedad de hoy, donde el control social ya no lo ejercen directamente los gobiernos o las religiones sino las empresas que hay detrás de las redes sociales a través de nuestros teléfonos móviles, dicen.

De todas formas, MEU, no pretende dar soluciones al sinsentido del sistema actual, solo invitan a reflexionar, pero también a evadirse de él a través del baile y la celebración, aseguran.