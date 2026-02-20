Mi cuenta

A Coruña

Los coruñeses apoyan de forma mayoritaria la actividad de los VTC, según una encuesta

Dos de cada tres ciudadanos consideran que las autoridades no deberían restringir el servicio de empresas como Uber, Cabify o Bolt

Lara Fernández
Lara Fernández
20/02/2026 12:03
Un vehículo de Uber en A Coruña
Javier Alborés
Tan solo unas horas después de que los taxistas se manifestasen en A Coruña para exigir una regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), una encuesta elaborada por Metroscopia y que ha contado con la participación de 700 coruñeses concluye que la mayoría de los ciudadanos considera que las autoridades no deberían restringir la actividad de empresas como Uber, Cabify o Bolt. 

Los resultados del sondeo muestran que ocho de cada diez coruñeses afirman haber utilizado el servicio de VTC o taxi en los últimos seis meses, aunque más de la mitad evalúa como insuficiente la actual oferta de flota para moverse por la urbe. En este sentido, tres de cada cuatro coruñeses estiman que el aumento de VTC y taxi "contribuiría a mejorar la movilidad y la imagen de la ciudad".

Dos de cada tres coruñeses está a favor de la actividad de los VTC, una opinión compartida por los votantes en elecciones municipales del PP (74%), PSOE (60%) y BNG (50%). Así, en el marco de la consulta pública que está en desarrollo para elaborar una ordenanza municipal que regule los servicios de los VTC, el 73% de los consultados respalda una normativa común. 

La mayoría de los ciudadanos (77%) desearía que la prioridad a la hora de regular los servicios de taxi y VTC "estuviera encaminada a garantizar el máximo de opciones de transporte y no a la protección de los intereses de colectivos como el taxi".

De manera más concreta, el 65% de los ciudadanos está en contra de la normativa vigente en Galicia en virtud de la cual quien contrata un servicio VTC debe esperar quince minutos hasta el inicio del viaje. Por último, "tres de cada cuatro coruñeses evalúan de manera positiva la propuesta de la federación de municipios gallegos que solicita a la Xunta fijar unas reglas comunes para toda Galicia en cuanto a la regulación de las VTC".

Marcha de taxistas

Nueva marcha de taxistas contra los VTC en A Coruña: "Aunque nos quieran enterrar, lucharemos por sobrevivir"

