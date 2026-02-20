La pasarela provisional que une las estaciones de tren y autobús de A Coruña abrirá el lunes 23

La pasarela provisional cruza Alfonso Molina Patricia G. Fraga

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, informó este viernes por la mañana de que la pasarela provisional entre estaciones habilitada sobre Alfonso Molina abrirá al tránsito peatonal el próximo lunes 23, manteniendo así la conexión que sobrevuela la avenida mientras se inician los trabajos de desmontaje de la pasarela original, que será renovada.

La apertura de la estructura provisional llega después de varias semanas de trabajos, que incluyeron la construcción de las cimentaciones a un lado y al otro de la avenida —en el borde de la calle Caballeros y en el colindante a la gasolinera—, pruebas de carga, la colocación del centro de la pasarela y, ya días atrás, la instalación de las cuestas laterales.

Ahora, tras las últimas comprobaciones en materia de seguridad vial, el Ayuntamiento ultima la apertura de la pasarela, que estará abierta al paso de viandantes hasta que finalicen las tareas de mejora previstas en la estructura original, que se llevarán a cabo en taller.

Tal y como se informó meses atrás, la pasarela entre estaciones de Alfonso Molina necesita de actuaciones en materia de saneamiento y pulido, dada la exposición permanente de la estructura a las inclemencias meteorológicas —con la consiguiente erosión de los materiales— y también por el desgaste derivado de su uso diario.

“Esta pasarela es fundamental para mantener una conexión peatonal y accesible entre Cuatro Caminos y el entorno de Os Mallos, muy especialmente entre la terminal de autobuses y la ferroviaria hasta que estén habilitadas en la intermodal”, apuntó Rey, que hizo hincapié en que la pasarela provisional supone una solución temporal para mantener ininterrumpido este itinerario, hasta la vuelta de la pasarela original ya renovada y mejorada.

La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina de parte a parte Más información

En este sentido, la previsión de los servicios municipales es que ya a comienzos de la semana que viene se pueda iniciar el desmontaje de las cuestas laterales de la pasarela original, lo que exigirá cortes de tráfico en horario nocturno en este sector de Alfonso Molina, de los que se informará previamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Seranco, suponen una inversión de 850.000 euros.

La intervención en la pasarela entre estaciones de Alfonso Molina se suma a los trabajos que está ejecutando el Gobierno de Inés Rey en las diversas estructuras de titularidad municipal que están repartidas por la ciudad. En este sentido, y desde lo pasado mandato, el Ejecutivo local ya actuó sobre las pasarelas que sobrevuelan la avenida de A Pasaxe, ronda de Nelle con A Falperra y también la que da acceso al parque de Santa Margarita sobre la avenida de Arteixo.