La Casa de las Ciencias invita a buscar a Rosalía de Castro en las estrellas

Campaña para nombrar a la estrella como Rosalía de Castro Archivo

En 2019, la Unión Astronómica Internacional anunciaba que una estrella llevaría el nombre de Rosalía de Castro, después de que la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío propusiera a la escritora.

Desde entonces, el astro HD 149143 le pertenece a Rosalía y todos los años, desde el planetario de la Casa de las Ciencias, organizan por el Día de Rosalía de Castro una búsqueda de esta estrella.

Este 21 y 22 de febrero, días antes del Día de Rosalía, dedicarán unos minutos para enseñar a localizar la estrella en el cielo durante las sesiones de ñas 11.30, 13.00 y 18.00 horas.

Esta es una estrella amarilla enana, parecida al Sol y perteneciente a la constelación Ofiuco. Se encuentra a 240 años luz de la Tierra y su magnitud hace posible su visión con prismáticos. Cuenta, además, con un exoplaneta llamado Río Sar, descubierto en el 2005.