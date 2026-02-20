Juan Aguirre, de Amaral | "Galicia es un lugar eminentemente musical, nos gusta mucho su música tradicional"
El grupo se subirá este sábado por sexta vez al Coliseum (21.00 horas) para presentar 'Dolce Vita'
Han pasado más de 25 años desde que Amaral publicasen su primer disco. Desde aquel momento, los viajes a Galicia han sido frecuentes y han dejado su huella, tanto en el público como en ellos mismos. Este sábado 21 vuelven al Coliseum por sexta vez (21.00 horas), en esta ocasión para presentar 'Dolce Vita'.
Juan Aguirre repasa aquellas primeras veces en Santiago, su amor por la música gallega y adelanta que el propio sábado, en la prueba de sonido, decidirán si incluir 'Riazor' en el setlist del que será su penúltimo concierto de esta gira.
Es la sexta vez que actúan en el Coliseum, ¿qué esperan de este concierto?
Es el penúltimo concierto de esta gira, que yo creo que es la más multitudinaria que hemos hecho. Quizá la primera vez que tocamos en el Coliseum no teníamos ni idea de qué iba eso, porque estábamos aprendiendo a tocar en escenarios grandes. Y, ahora mismo, el concierto hay que hacerlo, ¿no? Pero todo pinta a que va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta porque va a haber amigos entre la audiencia, y sabemos que va a ir gente de diversas partes de Galicia, porque es el único concierto que hacemos allí este año. Y la verdad es que necesitamos parar porque si no luego los discos se demoran mucho, ¿no? Y teníamos muchas ganas de parar y de empezar con canciones nuevas, que tenemos bastantes ideas para un nuevo disco. Y esa es la razón por la que Coruña es el penúltimo concierto. Iba a ser el último, pero hubo que aplazar el de Donosti por una lesión que yo tuve en el cuádriceps.
Habla del tiempo entre los discos, ¿Por qué ‘Dolce Vita’ se demoró tanto con respecto al anterior, en comparación con otros discos?
Pues porque la gira fue interminable, la verdad (sonríe). Porque el anterior salió antes de la pandemia y luego empezamos a tocar. Nos empezaron a llover propuestas diversas que eran muy difíciles de rechazar, porque todas nos apetecían, pero la consecuencia directa es que el disco se retrasó porque estuvimos muchísimo tiempo viajando y tocando en directo. Por otro lado, claro, nosotros, Eva y yo, nos encargamos de todo. Eva hacía el diseño de toda la parte visual de la gira, los dos nos encargamos de las canciones y en el estudio hacemos los arreglos… no delegamos, no tenemos ningún equipo de composición que se ocupe de las canciones ni nada de esto. Entonces, bueno, pues claro, si estás viajando y yendo de ciudad en ciudad, pues no te puedes concentrar en el estudio. Esta vez decidimos que la gira iba a durar todo el año pasado, que fue bastante densa. Esa es la razón.
Es el penúltimo concierto de la gira, mirándola con perspectiva, ¿ven ya alguna canción de ‘Dolce Vita’ que se vaya a quedar en los repertorios de futuros tours?
Pues hay varias del nuevo disco que es difícil que salgan del setlist. Pero sí, sí. La que da nombre al disco es difícil que la dejemos de tocar. Y bueno, luego ‘La suerte’, Víctor Jara… bueno, perdón, ‘Podría haber sido yo’, porque nosotros, a veces, acabamos llamando a las canciones de otra forma (ríe). Es muy pronto para decirlo, porque luego una vez que tú te metes en el estudio, las canciones siguen creciendo. Hay gente que nos envía versiones a través de las redes de canciones nuestras y te vas dando cuenta de cómo una canción deja de pertenecerte en el momento en que la has soltado, en que la has grabado y la has editado.
Una de las cosas que se pregunta el público es si al ser el único concierto en Galicia tocarán canciones como ‘Riazor’ u ‘Ondas do mar de Vigo’.
Pues no lo sé (sonríe). No lo sé, porque yo creo que lo vamos a saber cuando lleguemos a la prueba de sonido, el sábado por la tarde empezaremos a tocar y te lo podría podría decir justo después de que acabe la prueba. Y no te puedo decir, porque hay una parte como muy sólida del directo, que está cerrado y que está incluso sincronizado con toda la parte visual. Esta es la gira donde la parte visual, que casi todas las imágenes están hechas en territorio galego. Alguno desgraciadamente se quemó. Hay espacios, por supuesto, para improvisar en las pruebas de sonido, porque eso es así, ¿no? Y te lo podría decir justo cuando acabe la prueba de sonido.
Es la sexta vez en el Coliseum, pero ya habían tocado antes por aquí. ¿Recuerdan el primer concierto en A Coruña?
Coruña no, en Galicia sí, en Galicia el primer concierto en Galicia fue en Santiago. Pero en Coruña no. Yo no me acuerdo, puede que si le preguntas a Eva se acuerde. Recuerdo el primero, como te digo, fue en Santiago. ¿Tú lo recuerdas o te lo han contado?
Me dijeron que había sido en un local menos habitual de conciertos en pleno centro de la ciudad.
No lo recuerdo, tío, lo siento. Porque es que también te digo que eran años muy locos, éramos súper jóvenes y no sabíamos lo que íbamos a durar. No sabías si ibas a poder hacer un segundo disco… Bueno, es que las cosas, por un lado, no han cambiado nada porque la música sigue significando lo mismo, pero, por otro lado, han cambiado mucho, porque claro ahora un concierto se planifica con mucho tiempo, viene un montón de gente, sientes una responsabilidad por toda la gente que ha destinado parte de su dinero a comprar una entrada, ha adquirido toda una dimensión diferente, enorme, para lo que nosotros nos imaginábamos en aquel momento. Había mucho de inconsciencia, la verdad, no sé si sabíamos dónde nos estábamos metiendo y, desde luego, no podíamos prever que iba a ocurrir nada de lo que luego ocurrió, si te soy sincero. Pero vamos, la primera vez en Galicia la recuerdo como si fuera ayer porque para un chico y una chica jovencillos de Zaragoza, el llegar a una tierra como Galicia, pues imagínate, es un shock, es un impacto. Nuestra ciudad no tiene nada que ver con Santiago de Compostela, ni urbanísticamente, ni arquitectónicamente, ni el color. Cuando llegas ahí, de pronto el paisaje es completamente verde y Aragón, si tuviera que definirlo de alguna manera, sería árido. Tú has visto fotos del Obradoiro y de todo eso. Pero cuando estás inmerso allí, pues es un locurón, es una pasada. Entonces, eso es imposible olvidarlo.
Habla de que eran tiempos de inconsciencia. ¿Se marcaban alguna meta en aquel momento?
Más que marcarnos una meta, queríamos hacer las mejores canciones que nos salieran. Intentábamos hacer la música que nos hiciese sentir a nosotros lo mismo que nos hacía sentir la música que nos gustaba. Digamos que era eso, intentar reproducir la sensación que tú tenías vitalmente, emocionalmente, con la música con la que conectabas. Y siempre pensamos que nos podía ir bien, porque cuando tocábamos en nuestra ciudad antes de grabar discos, pues a la gente le gustaba, venía y les gustaba… te hablo de bares de audiencias muy pequeñas. Entonces, eso nos daba un poco la pista de que podía irnos bien, pero ni en nuestros mejores sueños hubiéramos imaginado lo que luego pasó, y lo que lo que está pasando. Es imposible. Siempre decimos lo mismo que si lo planificas no te sale.
Solían decir que no les gustaba o no encontraban esa forma de etiquetarse musicalmente hablando. Con el tiempo, ¿han preferido quedarse en ese limbo o han querido buscar alguna etiqueta?
Es que las etiquetas yo creo que ayudan un poco al mundo periodístico y poco más. Yo creo que ayudan a la gente como vosotros que comunicáis. Pero yo creo que nos hemos dejado guiar siempre por las canciones. Nos gusta música muy diferente, música muy cañera, música muy tranquila y muy íntima, nos gusta música muy diversa y de latitudes muy diferentes. Sí que tenemos una base de haber crecido con música alternativa, con rock alternativo, pero también nos gusta la música así como muy melódica. Por otro lado, creo que es una mezcla de todo eso lo que nos da carácter. Luego, por supuesto, también lo que hacemos es el resultado de nuestras limitaciones. Eva tiene una manera de cantar muy concreta, muy reconocible y utilizamos las guitarras de una forma muy concreta también, con lo cual, no sé… si vienes al concierto verás que pasamos por momentos muy diferentes, o intentamos pasar por momentos y estados de ánimo muy diferentes, donde cabe música distinta. De hecho, las bandas y los artistas que más nos gustan son gente personal, difícilmente etiquetable.
Volviendo a la visita a A Coruña, después de tantos conciertos por aquí, ¿tienen algún lugar favorito?
Pues pues lugares muy diferentes. Desde luego hay zonas en la ciudad de la zona centro, pero luego también hay zonas que últimamente hemos descubierto en las afueras de la ciudad, que dan al mar, que son sitios maravillosos para irte a correr por ahí. A mí me impresiona cada vez más el mundo, digamos, Atlántico. Me impresiona mucho. Será porque vivo en ciudades siempre del interior, y cuando voy, intento escaparme a la naturaleza, lo más cerca del mar posible. Del océano, más bien.
Manteniendo el vínculo con A Coruña, tocó con Xoel López en Deluxe.
Sí, con Xoel hemos tocado muchísimas veces. Sí, pero los dos, Eva y yo. De hecho, hicimos un intercambio una vez. O sea, yo me uní a su banda tocando la guitarra junto a un coruñés maravilloso, un músico maravilloso que también tocaba la guitarra, que es Juan de Dios Martín. Y luego Xoel vino a algunos conciertos en nuestra gira también como guitarrista y haciendo armonías vocales, porque es un gran cantante. Y luego fuimos hasta Galicia para hacer un final de gira, creo que fue en Ferrol, si no me equivoco, y estuvimos tocando con él. Hemos tocado muchísimas veces. Con él y con artistas galegos muy diferentes. con Iván (Ferreiro) también, con Eladio y los seres queridos. Creo que hay un vídeo donde sale Eladio con las Fillas de Cassandra y Eva tocando. La verdad es que Galicia es un es un lugar eminentemente musical. Nos gusta mucho la música tradicional galega, parece como si fuera Irlanda.
Comentaba que tras A Coruña y San Sebastián acaba la gira y volverán al estudio a crear nuevas canciones, ¿cuánto tiempo tardarán en volver a los escenarios?
Pues hay dos conciertos previstos para diciembre, y está muy bien que sea así porque está muy bien alternar la energía, digamos inmediata, del directo, con la parte más íntima del estudio. Pero el tiempo que nos vamos a pegar componiendo lo tomamos como una especie de juego con instrumentos. Es una especie de mirar dentro de nosotros mismos y dejar que fluya un poco lo que salga. Grabarlo todo sin darte cuenta de que lo estás grabando, ir probando cosas… Puede que lo hagamos en varias tandas, no sé. Es un poco pronto para hacer planes, pero seguro que interrumpiremos el periodo de estudio en diciembre. O sea que desde marzo hasta diciembre vamos a poder estar lejos un poco del foco, tocando tranquilos y componiendo.