El Ideal Gallego informaba hace 25 años sobre la calidad del aire en A Coruña, superior a la de Santiago y Vigo, según los datos de los medidores de la Red Nacional de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica en Galicia. Era el día después de una nueva protesta de los trabajadores de la plaza de Lugo para exigir la urgente reforma del recinto. En 1976, hace medio siglo, los empleados de Seat en A Coruña solicitaban la declaración de conflicto colectivo en su centro laboral. Tal día como hoy de 1951, hace 75 años, el diario informaba sobre el estreno en el teatro Rosalía de Castro de la obra ‘Historia de una escalera’, de Buero Vallejo. A estas alturas de 1926, cien años atrás, eran noticia las expropiaciones de las viviendas del andén de Riazor.

Martes, 20 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Aire más puro en A Coruña que en Santiago y en Vigo

El aire que respira la ciudad es el cuarto de Galicia en cantidad de partículas suspendidas. Según los datos que ofrecen los medidores de la Red Nacional de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica en Galicia, ubicados en la calle Gregorio Hernández y en el polígono de Elviña, A Coruña se sitúa por detrás de Santiago de Compostela y Vigo en cuanto a la cantidad de sustancias contaminantes del aire. El viento es el causante de esta disminución. El clima ventoso y la orografía de la ciudad consiguen reducir las emisiones del tejido industrial o de las calefacciones domésticas hasta niveles que los expertos consideran normales.

Por otra parte, los profesionales del mercado de Lugo modificaron su estrategia de protestas por la falta de fechas para la reforma de la plaza y en lugar de concentrarse en María Pita optaron ayer, 19 de febrero de 2001, por pasear por las calles del centro coreando canciones en contra del Ayuntamiento.

Viernes, 20 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Declaración de conflicto colectivo en Seat

Firmado por los representantes sindicales en nombre propio y en el de los trabajadores de Seat del centro de trabajo de La Coruña, se ha recibido en Sindicatos un escrito en el que solicitan la declaración de conflicto colectivo en su centro laboral.

Además, en tres meses pueden estar los reactores en el aeropuerto de Alvedro, en líneas regulares, dijo ayer, 19 de febrero de 1976, el alcalde de La Coruña, don José Manuel Liaño Flores, en una rueda de prensa para informar de las gestiones realizadas en Madrid.

En las visitas del alcalde en Gobernación, con el señor Romay Beccaría y el director general de Administración Local, expuso los temas que preocupaban a la organización municipal, especialmente en lo que se refiere a las plantillas municipales. Sobre este punto se elaboran en el Ministerio unas soluciones para la reducción de personal laboral, con aumento de retribuciones.

Martes, 20 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Estreno de ‘Historia de una escalera’ en el Rosalía

Ante el anuncio del estreno de ‘Historia de una escalera’, acontecimiento sin precedentes en la historia del teatro no profesional, es enorme la demanda de localidades para asistir a la importante representación que se celebrará pasado mañana, jueves, 22 de febrero de 1951, en el teatro Rosalía de Castro.

Los intérpretes, entre los que figuran los mejores elementos escénicos de La Coruña, se superan a sí mismos, conscientes de la responsabilidad contraída al encargarse de tan honroso empeño. Buero Vallejo nos ha enviado una autocrítica de su obra, que publicaremos mañana.

Hasta el día de la función las entradas disponibles pueden adquirirse en el local de La Filarmónica y en la taquilla del teatro Rosalía en la misma fecha del sugestivo espectáculo, para el que hay en la capital gran expectación.

Sábado, 20 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Expropiaciones en las casas del andén de Riazor

Para hoy, 20 de febrero de 1926, a las doce, están citados en la Alcaldía los propietarios de las viviendas del andén de Riazor, que van a ser expropiadas con toda urgencia, al objeto de concretar el precio respectivo.

Es de esperar que se ofrezcan las debidas facilidades para el desarrollo del plan de mejora tan importante como la que se refiere al Balneario. En otro caso se utilizará el procedimiento que autoriza el Estatuto municipal para evitar toda demora en hacer efectiva esta antigua aspiración de la Coruña.

Los vecinos de tales viviendas están advertidos hace tiempo para que se procuren nuevo alojamiento, ya que el alcalde está dispuesto a que el próximo verano quede totalmente despejado dicho andén y derribadas las fincas que allí existen.