Felinóloga, la “friki” de los gatos de A Coruña que rompe mitos en redes sociales

Beatriz Díaz, Felinóloga en redes sociales, junto Freyja, la gata con la que comparte muchos fines de semana Pablo Moreno

Pese a que los gatos le están ganando terreno a los perros como el animal preferido de los coruñeses a la hora tener una mascota, con más de 9.000 registrados, los felinos son todavía unos “grandes incomprendidos”. Beatriz Díaz lo sabe bien. Ha vivido con estos animales desde siempre y eso ha marcado su vida, incluido su trabajo. Es auxiliar técnico veterinario en la clínica veterinaria Alfonso Chico, donde se dio cuenta de que muchos problemas que los clientes tenían venían de no entender su comportamiento. Eso la impulsó a lanzarse a las redes sociales como Felinóloga, donde se presenta como una “friki” de los gatos que quiere romper mitos.

“No son perros pequeños” es casi lo primero que dice al empezar esta entrevista. Compararlos con su “antónimo” animal es una mala decisión, pues su comportamiento no tiene nada que ver. “Hay que tratarlos de forma totalmente diferente. Si conoces un poco de su origen, todo encaja. La mayoría de los errores vienen por desconocimiento”, asegura.

Errores que llevan a problemas o enfermedades: “La gente piensa que es un animal de bajo mantenimiento y que solo necesita un arenero, comida y poco más, pero vemos muchos gatos estresados porque no tienen lo que necesitan”. Lejos de la realidad, tienen muchas necesidades, como una distribución concreta por la casa de la comida, el agua, el arenero o los rascadores, así como zonas de descanso y otras de juego diferenciadas.

Pero para Beatriz Díaz lo más importante es “entender su comportamiento para poder cubrir sus necesidades” de contacto con el tutor. “Es súper importante jugar con ellos todos los días –el tiempo dependerá de la personalidad y necesidades del gato–, que estén activos físicamente y estimulados cognitivamente. Eso va a evitar problemas de estrés, de energía acumulada o de aburrimiento”.

Para detectar las señales de que esto puede estar pasando, Felinóloga apunta desde patrones de alimentación alterados, aumento del acicalado, una mayor dependencia o hipervigilancia, entre otros. “Si el gato no acaba de estar relajado, no acaba de dormirse y siempre está en alerta es señal de que hay un problema”, puntualiza.

Cambio social

Conocer o darle importancia a estos problemas va de la mano del cambio en la percepción social del gato. “Incluso desde las clínicas ha costado llegar hasta ahí”, asegura la auxiliar técnico veterinario. Por suerte, celebra, desde el sector se ha mejorado tanto en el trato, como en un manejo cada vez más especializado. También entre los tutores, cada vez más preocupados por la salud del felino.

Con motivo del Día Mundial del Gato, que se celebra este 20 de febrero, Felinóloga recuerda la importancia de la medicina preventiva, pues los gatos tienen una habilidades exquisitas para “esconder” el dolor, lo que hace que, a veces, las enfermedades se detecten cuando ya es demasiado tarde: “Cualquier cambio en la conducta o en el lenguaje corporal, lo ideal buscar ayuda veterinaria”.