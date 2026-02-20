Mi cuenta

A Coruña

El PP de A Coruña pide medidas para dar seguridad a las mujeres ante el "incremento de delitos contra la libertad sexual"

Redacción
20/02/2026 12:42
Presentación de nuevos vehículos de la Policía Local en agosto
Quintana
El portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, ha mostrado su "gran preocupación por el incremento en A Coruña en un 64,5% de los delitos contra la libertad sexual, entre los que destacan el aumento de un 166,7% de las violaciones y un 47% el resto de delitos contra la libertad sexual", según los datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes a 2025.

“Estamos hablando de gobiernos que se declaran los más feministas, pero que no adoptan medidas para que las mujeres puedan caminar seguras por nuestras calles, con iluminación adecuada o con presencia policial preventiva como la Policía de Barrio”, afirma.

Un agente del 091 observa un anuncio para prevenir la cibercriminalidad

Casi uno de cada cuatro de los delitos denunciados en A Coruña se cometen en internet

Más información

"El Ministerio del Interior acaba de publicar los datos del año 2025 y respecto a nuestra ciudad nos encontramos con que seguimos siendo la ciudad de Galicia donde se cometen más delitos, un 20% más que en Vigo con más habitantes; con que en nuestra ciudad se cometieron 27 delitos al día en 2025, y con que aumentaron un 25% desde que gobierna Inés Rey. También llama la atención el aumento de 200% en homicidios consumados y un 78% en grado de tentativa”, asegura el portavoz popular

Por otro lado, han aumentado los robos en domicilios un 4,7% y los relacionados con el tráfico de drogas un 18,4%, "como denuncian los vecinos, que están desesperados", explican.

Estos datos reflejan, según Lorenzo, problemas de inseguridad reales, no sensación de inseguridad que achaca al "abandono de los barrios" tras la eliminación en 2015 de la Policía de Barrio, la "falta de policías municipales y nacionales" o la falta de prevención.

“Queremos una ciudad segura y hay otra forma de gobernar para conseguirlo. Por eso apostamos por convocar con más frecuencia la Junta Local de Seguridad; actualizar el Plan Local de Seguridad; recuperar la Policía de Barrio; cubrir todas las plazas de Policía municipal y Nacional y mejorar la coordinación Alcaldía y Delegación del Gobierno”, afirma.

