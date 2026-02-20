Las bicis de Galicia que viajan por todo el mundo gracias a Zara: “No lo imaginé nunca”

Ángel Calabuig posa con una bicicleta en su taller del polígono de Iñás (Oleiros) Patricia G. Fraga

La tienda de Zara Man de la calle Compostela, en A Coruña, cuenta con un nuevo elemento muy llamativo desde hace dos semanas. Se trata de una bicicleta colocada en la pared, a modo de elemento decorativo, y que en el cuadro tiene una inscripción: Angel - Zara Athleticz. La misma situación se repite en comercios del gigante textil situados en Pekín, Manchester, Zurich o Roma.

Esto es fruto de una colaboración reciente que han llevado a cabo Inditex y la empresa Angel Cycle Works, cuyo fundador es un sevillano afincado en Oleiros desde el año 2004, Ángel Calabuig. Cuenta con un pequeño taller en una nave municipal del polígono de Iñás, donde fabrica estos vehículos de dos ruedas, como si de un artesano se tratase. De ahí salen entre 25 y 30 bicicletas al año, lo que las convierte en un producto muy exclusivo.

Relata que este trabajo para Zara, con bicicletas de fibra de carbono, surgió “como una solución entre personas”. En concreto, empezó hace cerca de un año y medio a raíz de una petición para fabricar una bicicleta para exponerla en una tienda de Madrid.

“Querían un producto gallego”, detalla el responsable de Angel Cycle Works. Posteriormente, este primer encargo derivó en una “edición especial”, tal y como lo denomina, de 50 unidades para empleados de Inditex y después para su venta al público. Esta colaboración ha propiciado que esta marca esté presente en múltiples países de todo el mundo. “No lo imaginé nunca. No era la idea inicial”, confiesa Ángel Calabuig.

Bici definitiva

Este fabricante de vehículos de dos ruedas comenzó su actividad en 2004 tras llegar Ángel a Galicia procedente de Sevilla. Lo hizo inicialmente como un distribuidor por internet y más adelante empezó a formarse para poder fabricar.

Su primera marca fue Exclusive Bikes, hasta que en 2015 se produjo un cambio de nombre y la empresa se rebautizó con la denominación actual, Angel Cycle Works.

Poco a poco, se ha ganado un hueco en el mercado. Actualmente, la mitad de sus ventas se producen a clientes de España. El resto se reparte entre Europa y América, especialmente en países hispanos.

Calabuig explica que el negocio ha evolucionado siempre con la intención de “mejorar” y que coincide que él mismo es aficionado a este deporte. “Como se suele decir, si el trabajo es algo que te gusta, no es trabajo. Estoy satisfecho en líneas generales”, señala.

En cuanto a los compradores, de sus productos tiene muy claro el perfil. “El cliente que tenemos tiene cierta edad, más de 35 años, viene de tener bastantes bicis y quiere tener algo diferente a lo que hay en el mercado. Quiere, digamos, la bici definitiva”, relata el creador de este negocio. Los precios para adquirirlas oscilan entre los 5.000 euros de la más barata y los 18.000 euros de la de mayor importe.

El modelo que diseño para Zara está hecho con fibra de carbono, un material con el trabajó durante los primeros años, pero que ahora ya casi no emplea. En su lugar, utiliza titanio. El cuadro se compone de tubos y de piezas que se imprimen en 3D. Los modelos son personalizados. “Los adaptamos a la geometría del cliente”, destaca.

El montaje de las bicicletas suele tardar entre 8 y 12 semanas aproximadamente, siempre y cuando los componentes complementarios, como, por ejemplo, los neumáticos lleguen a tiempo.

En cuanto a perspectivas futuras, Ángel Calabuig asegura que está intentando llegar a nuevos “mercados internacionales”, en especial los asiáticos, como Japón o Indonesia, donde se valoran las bicis hechas de forma artesanal y de origen europeo.

Este negocio funciona gracias a tres personas que trabajan como autónomos: el fundador, el soldador y un encargado de marketing.