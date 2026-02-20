Cientos de jóvenes se arremolinan alrededor de la Fuente de Méndez Núñez para ver a los 'Therian' Javier Alborés

El unicornio, el gamusino, el pokemon, el político honrado y, ahora, el 'Therian' se suma a esta lista de animales elusivos cuya existencia solo es una teoría: cientos de personas, la gran mayoría de ellos menores, se reunieron en torno a la fuente de Méndez Núñez para contemplar a estos curiosos personajes a los que les gusta disfrazarse de animal y que se han puesto de moda en los últimos días.

La quedada se había concertado en las redes sociales a las siete y media de la tarde pero mucho antes el lugar se había llenado de adolescentes esperando disfrutar de un espectáculo insólito. Sin embargo, como todo buen naturalista sabe, la presencia del ser humano suele espantar a los animales. Más aún una multitud.

"Ni siquiera hay nadie paseando a un perro", comentaba una decepcionada adolescente. En un momento dado hubo un movimiento y alguien gritó ¡Los 'Therian'! pero solo era una ilusión. Alguien vestido con un abrigo peludo. o que llevaba un gorro con orejeras. Una marea humana se desplazó al punto y estallaron los flashes antes de que la calma regresara al lugar.

La fuente no había acogido tanta gente ni siquiera en los días gloriosos del botellón. Algunos chavales se subieron a las farolas o a los árboles. Quizá se identificaban con monos o pájaros pero como no iban disfrazados, a nadie le importó. La Policía Local destacó un coche patrulla, por si se producía algún incidente.

"Pero ¿hay algo?", preguntaba una señora. Unos decían que no venían porque habían recibido amenaza por las redes. Algo de cazarlos con escopeta. Otros, simplemente, que la expectación les había abrumado.

Un par de menores habían acudido con coquetas orejas de conejo, quizá con la intención de oficiar de puente entre ambas especies. Pero no llevaban máscara, ni disfraz, así que no podían considerarse 'Therian'. A pesar de ello, sirvieron para aumentar un poco la expectación.

Finalmente, la gente se disolvió. Aunque no sin despedirse por todo lo alto. Habían venido para ver animales y no los había, así que decidieron hacer un poco el animal. "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!", corearon antes de despedirse. Y cada mochuelo, a su olivo.