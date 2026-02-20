A Coruña venderá más de 2.000 prendas vintage por 9 euros

Mercado vintage Billy's en A Coruña

Billy's Tour llega este fin de semana a la ciudad de A Coruña. Este evento de ropa vintage pondrá a la venta más de 2.000 prendas por 9 euros, con marcas como Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi's o The North Face.

Mercado vintage Billy's en A Coruña

El lugar elegido para este mercadillo, que se desarrollará el viernes, el sábado y el domingo, es Daji Room, en Pla y Cancela número 6, todos los días en horario de 11.00 a 21.00 horas.

Comprar ropa Nike, Adidas o Levi's por 9 euros en A Coruña Más información

La entrada general es gratuita, pero para ahorrarse las colas el evento pone a la venta una entrada VIP por 5 euros que da acceso preferente y una partida gratis a la máquina de gancho para ganar unas zapatillas de marca. Además, los 20 primeros que asomen por la puerta cada día se llevarán un regalo seguro.