Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña venderá más de 2.000 prendas vintage por 9 euros

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/02/2026 15:48
Mercado vintage Billy's en A Coruña
Mercado vintage Billy's en A Coruña
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Billy's Tour llega este fin de semana a la ciudad de A Coruña. Este evento de ropa vintage pondrá a la venta más de 2.000 prendas por 9 euros, con marcas como Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi's o The North Face.

Mercado vintage Billy's en A Coruña
Mercado vintage Billy's en A Coruña

El lugar elegido para este mercadillo, que se desarrollará el viernes, el sábado y el domingo, es Daji Room, en Pla y Cancela número 6, todos los días en horario de 11.00 a 21.00 horas.

Comprar ropa Nike, Adidas o Levi's por 9 euros en A Coruña

Más información

La entrada general es gratuita, pero para ahorrarse las colas el evento pone a la venta una entrada VIP por 5 euros que da acceso preferente y una partida gratis a la máquina de gancho para ganar unas zapatillas de marca. Además, los 20 primeros que asomen por la puerta cada día se llevarán un regalo seguro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Mercado vintage Billy's en A Coruña

A Coruña venderá más de 2.000 prendas vintage por 9 euros
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

El conselleiro de Cultura espera que el litigio por el pazo de Meirás se resuelva "cuanto antes"
EP
El ideal gallego

La Ruta dos Muíños de Miño se estrena como sendero azul
Redacción
Juan Aguirre y Eva Amaral, en una imagen promocional

Juan Aguirre, de Amaral | "Galicia es un lugar eminentemente musical, nos gusta mucho su música tradicional"
Óscar Ulla