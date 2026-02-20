A Coruña escapa de la lluvia 43 días después

Una mujer trata de resguardarse de la lluvia, durante los primeros días de este 2026 Quintana

No fue fácil, tampoco rápido, pero A Coruña por fin logró escapar de la lluvia. Y es que, después del sucesivo tren de borrascas que azotó a la ciudad desde los primeros días de este nuevo año, la urbe herculina registró episodios mojados en algún momento del día desde el pasado 8 de enero, segunda racha húmeda más larga desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros en la ciudad. Una racha que llegó a su fin este jueves, 19 de febrero, después de que los pluviómetros de la estación del Agra do Orzán no registrase durante toda la jornada (de 07.00 a 06.59) al menos 0,1 litros por metro cuadrado.

A Coruña solo se libró de la lluvia en dos de los 43 días de 2026 Más información

Aun así, los 42 días en los que ha llovido de forma consecutiva en A Coruña -47 en total en lo que va de año- no han sido suficientes para lograr el período húmedo más prolongado de la serie histórica, vigente desde 1936, cuando llovió durante 44 jornadas seguidas. Otras dos rachas datan de este siglo (en 2009, con 28 días seguidos; y en 2014, con 41), ambas superadas por un 2026 que, por lo menos en lo que respecta a la meteorología, pocos pueden decir haber visto algo similar.

Pese a que Galicia esté viviendo los peores efectos de este invierno húmedo, también es la tónica en toda la España peninsular. De hecho, el pasado mes de enero se cerró como el más lluvioso desde el año 2001 y el séptimo desde 1961. En promedio, fue un 85% más húmedo que la media en la serie que va de 1991 a 2020. En el caso de la comunidad gallega, aunque que caiga agua no es un descubrimiento para nadie, no en todas las ciudades lo hace por igual. Y es que, aunque A Coruña fuese la ciudad que registrase una racha más prolongada de días con precipitaciones, esto no se traduce en litros por metro cuadrado. De hecho, solo en la región gallega, las urbes de Pontevedra, Santiago y Vigo registraron más cantidad de agua desde que se inició este nuevo año.

La única paragüería de A Coruña también nota el enero mojado Más información

Algo que contrastan las paragüerías de la ciudad, los únicos que verdaderamente sonríen ante el diluvio universal de este 2026. Según Rogelio Lama Carballo, propietario de Paraguas Carballo, la única paragüería de la urbe herculina también notó en su caja el paso de las sucesivas borrascas por la ciudad. En total, Lama cifró en un 20% el incremento en la facturación.

Llegada del anticiclón

Después de casi un mes y medio mirando con hastío al cielo buscando sol, A Coruña y su área metropolitana encontraron en el anticiclón de las Azores su salvación. El sistema de altas presiones, que hasta ahora no había aparecido en el radar de la comunidad gallega, se adelantó incluso a las previsiones de los expertos. Lo que provocó varias jornadas secas en Galicia ya desde Carnaval. De hecho, la estación del Observatorio de A Coruña durante toda la jornada del Martes de Carnaval solo registró 0,2 litros por metro cuadrado. También durante las pasadas jornadas del 3 y 12 de enero. Un aspecto que, según fuentes consultadas de Aemet, no necesariamente indica que haya llovido como tal, sino que pudo deberse a una vibración provocada por tareas de mantenimiento o acumulación de rocío tras un golpe de viento.

La Torre de Hércules sufre un cierre histórico: "No se había vivido algo igual a este año" Más información

Ya en plena influencia anticiclónica, la urbe herculina por fin puede decir que se despide de la lluvia. Por lo menos, hasta el próximo martes, cuando en un principio podrían volver las precipitaciones. Aunque, por lo menos en un principio, no parece que sean asociadas a una nueva borrasca. No obstante, la llegada del anticiclón no siempre viene relacionado con un incremento en las temperaturas. Así, aunque las máximas a lo largo de estos próximos cuatro días pueden subir a los 17 grados, por las noches los termómetros registrarán un ligero descenso, al hacer siempre más frío con cielo despejado que con cielo cubierto.