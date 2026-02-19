Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Una batería de un patinete provoca un incendio en la calle Barcelona de A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
19/02/2026 09:12
Incendio en la calle Barcelona
Incendio en la calle Barcelona
Bomberos A Coruña
Los Bomberos de A Coruña acudieron en la madrugada de este jueves a la calle Barcelona, donde se había originado un incendio. Nueve  bomberos con tres vehículos se acercaron a la zona a las cuatro alertados por un incendio en una vivienda del tercer piso, con inquilinos en su interior.

Según explican, al llegar, la familia había sido evacuada por la Policía Nacional y estaban confinados en el portal.

Las primeras investigaciones apuntan a que el origen pudo ser una batería auxiliar de un patinete, que estaba en proceso de carga.

Los Bomberos procedieron a extinguir las llamas, que eran pocas, dicen, pero la vivienda presentaba una importante acumulación de humo, altamente tóxico. 

El servicio de emergencias también facilitó ropa de abrigo y calzado a los residentes, los cuales se trasladaron a un domicilio de familiares.

La persona de más edad fue trasladada al Chuac, con unas pequeñas quemaduras en la mano y un pie, pero de poca gravedad, explican.

