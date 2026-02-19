Imágenes de cómo quedará el nuevo gimnasio que ocupará el espacio del Zara de la calle Torreiro Pelayo Capital

Pelayo Capital, firma coruñesa de inversión inmobiliaria, ha adquirido a Inditex su local comercial de aproximadamente 1.500 m² en la calle Torreiro de A Coruña, uno de los ejes más consolidados del centro urbano.

Como adelantó El Ideal Gallego, el inmueble se dedicará a acoger un gimnasio y ya ha sido arrendado a Fitness Park, una cadena de origen francés con más de 400 centros operativos, de los cuales 80 se encuentran en España y dos de ellos ya funcionando en A Coruña. Fitness Park ya ha obtenido la correspondiente licencia y prevé iniciar en los próximos días las obras de adecuación integral del espacio, con la previsión de abrir en los próximos meses, explican desde la firma.

La implantación de Fitness Park en Torreiro supondrá la puesta en marcha del mayor gimnasio low-cost del centro de A Coruña, con una propuesta orientada a "accesibilidad, tecnología, amplitud de instalaciones y amplios horarios, siguiendo el modelo que el operador viene desplegando en el mercado español".

De hecho, la cadena ya ha habilitado un formulario de preinscripción en su página web (www.fitnesspark.es) y destaca la buena acogida que la futura apertura ha generado hasta el momento.

El proyecto transformará un espacio emblemático del centro de A Coruña, vinculado a la presencia comercial de Inditex en Torreiro, que cerró hace más de siete años su establecimiento, dotándolo de un equipamiento deportivo de gran escala.

Esta inversión se suma a la que Pelayo Capital tiene en Breogán Park, que será el centro de ocio que sustituya al antiguo Dolce Vita. El proyecto, cuya apertura está prevista para 2027, contempla una inversión superior a 100 millones de euros y una estimación de creación de más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

“Esta operación resume muy bien nuestra tesis de high-street value-add con vocación patrimonial en la que seleccionamos ubicaciones prime y activos con capacidad de reposicionamiento para atraer operadores líderes, invertir en mejorar el inmueble y generar valor estable a largo plazo”, explicó Iñigo Veiga, CEO de Pelayo Capital.