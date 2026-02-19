Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Pelayo Capital compra a Inditex el que era el local del Zara de la calle Torreiro para instalar un gimnasio

La firma coruñesa es también la dueña de Breogán Park, el futuro centro de ocio que sustituirá a Dolce Vita

Redacción
19/02/2026 10:03
Imágenes de cómo quedará el nuevo gimnasio que ocupará el espacio del Zara de la calle Torreiro
Imágenes de cómo quedará el nuevo gimnasio que ocupará el espacio del Zara de la calle Torreiro
Pelayo Capital
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Pelayo Capital, firma coruñesa de inversión inmobiliaria, ha adquirido a Inditex su local comercial de aproximadamente 1.500 m² en la calle Torreiro de A Coruña, uno de los ejes más consolidados del centro urbano.

Como adelantó El Ideal Gallego, el inmueble se dedicará a acoger un gimnasio y ya ha sido arrendado a Fitness Park, una cadena de origen francés con más de 400 centros operativos, de los cuales 80 se encuentran en España y dos de ellos ya funcionando en A Coruña. Fitness Park ya ha obtenido la correspondiente licencia y prevé iniciar en los próximos días las obras de adecuación integral del espacio, con la previsión de abrir en los próximos meses, explican desde la firma.

¿Qué pasa con el gimnasio del Zara de Torreiro en A Coruña?

Más información

La implantación de Fitness Park en Torreiro supondrá la puesta en marcha del mayor gimnasio low-cost del centro de A Coruña, con una propuesta orientada a "accesibilidad, tecnología, amplitud de instalaciones y amplios horarios, siguiendo el modelo que el operador viene desplegando en el mercado español".

De hecho, la cadena ya ha habilitado un formulario de preinscripción en su página web (www.fitnesspark.es) y destaca la buena acogida que la futura apertura ha generado hasta el momento.

El proyecto transformará un espacio emblemático del centro de A Coruña, vinculado a la presencia comercial de Inditex en Torreiro, que cerró hace más de siete años su establecimiento, dotándolo de un equipamiento deportivo de gran escala.

Cuando Zara vendía vinilos y discos: "Poníamos mucha música negra", recuerda su pinchadiscos

Más información

Esta inversión se suma a la que Pelayo Capital tiene en Breogán Park, que será el centro de ocio que sustituya al antiguo Dolce Vita. El proyecto, cuya apertura está prevista para 2027, contempla una inversión superior a 100 millones de euros y una estimación de creación de más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Así será Breogán Park: Alcampo, cines, trasteros, bolera y hasta un hotel

Más información

 “Esta operación resume muy bien nuestra tesis de high-street value-add con vocación patrimonial en la que seleccionamos ubicaciones prime y activos con capacidad de reposicionamiento para atraer operadores líderes, invertir en mejorar el inmueble y generar valor estable a largo plazo”, explicó Iñigo Veiga, CEO de Pelayo Capital.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Firma hipotecas, llaves, casa

Las hipotecas firmadas en Galicia alcanzan su máximo desde 2011 al crecer un 22,3% en 2025
Agencias
El ideal gallego

Macron pide evitar una escalada violenta tras la muerte de un joven ultra en Lyon
Agencias
Imágenes de cómo quedará el nuevo gimnasio que ocupará el espacio del Zara de la calle Torreiro

Pelayo Capital compra a Inditex el que era el local del Zara de la calle Torreiro para instalar un gimnasio
Redacción
El ideal gallego

HI Coruña dialoga sobre el poder, la tecnología y la libertad en 'Érase una Red'
Redacción