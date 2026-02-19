Pablo Rivero | “La autoexigencia y la productividad hacen que emocionalmente estemos peor”

Pablo Rivero, en A Coruña con su última novela, 'La Canguro' Patricia G. Fraga

A muchos los cautivó desde las tablas y a otros tantos desde la televisión en producciones como ‘Cuéntame cómo pasó’, pero desde hace años lo hace también desde el thriller, aunque él mismo recuerda que las letras siempre han estado presentes en su vida, ya que de joven comenzó a estudiar Periodismo “porque me gustaba la realidad y, sobre todo, porque me gustaba escribir”. Pablo Rivero visitó ayer A Coruña para presentar su última novela, ‘La canguro’.

“Soy de los 90, soy muy fan de ‘La mano que mece la cuna’, era un poco como reversionar el clásico”, comenta el autor con una sonrisa. “Siempre se ha contado el riesgo de meter a una desconocida en casa, pero hoy en día no se cuenta tanto el riesgo de meterse en una casa ajena”, apunta, al tiempo que añade: “Y me daba pie también a hablar del paralelismo de los conflictos laborales con los personales”. Y fue la realidad la que terminó de “completar el puzle” cuando leyó una noticia en la que se hablaba de un pederasta que era canguro, “que había cumplido el máximo de condena, que era 20 años, pero que le habían caído muchos más”.

Marta Jiménez Serrano | "El momento previo a la muerte es un momento carente de emoción por completo" Más información

Y es que la obra literaria de Rivero deja patente que “la realidad supera a la ficción”. “El problema que tenemos muchas veces los escritores es que tenemos que justificar para que el lector entienda”, afirma el escritor, que reconoce que se nutre mucho de “crímenes reales” para “intentar hacer una novela que sea lo más envolvente, que te atrape, que sea rápida, pero que el peligro lo sientas cercano, casi costumbrista”. “La mayoría de los crímenes suceden entre gente que se conoce, del entorno, la gente no es un psicópata de libro, eso no me interesa”, afirma, recordando que ese perfil último es más habitual de la novela negra nórdica o americana, pero que el terror él lo vive de otra manera: “A mí lo que me da miedo es lo de alguien aparentemente normal, crímenes pasionales, familiares, las herencias, las comunidades de vecinos, los laborales...”.

Sobreprotección

La novela le permite hablar de diferentes aspectos de la vida real, como la sobreprotección de los padres a sus hijos. “Hablo de las cosas que me inquietan porque no tengo respuestas, ¿qué más te inquieta que el futuro de nuestros hijos y darles seguridad?”.

“Como actor no me llevo el personaje a casa, pero el escritor no descansa, estoy todo el rato maquinando, es mi mundo” Pablo rivero

“Estamos tan informados sobre todo lo que puede pasar y hay tanta presión social con estar a la altura, ser la madre perfecta, el padre perfecto, pero a la vez tienes que conciliar, pero no perder el rumbo del trabajo, pero a la vez estar siempre en casa...”, enumera Rivero, mientras recuerda los cambios generacionales a la hora de afrontar la paternidad, porque “hay unas generaciones anteriores que no tenían esa presión, era más intuitiva y se trabajaba más fuera de casa”. “Creo que esa autoexigencia y esa presión, la productividad, hace que emocionalmente estemos cada vez peor, al final de lo que habla el libro es de la fusión de problemas laborales con los personales, porque cada vez trabajamos más y tenemos menos vida personal”.

Escribir con presión

Este libro lo escribió con prisas. “Siempre los hago un poco a contrarreloj”, reconoce entre risas. “Yo funciono así”, aclara, mientras explica que esa tensión de tener que hacerlo rápido se traduce a la perfección con el ritmo del propio thriller.

Afirma que fue el director Tomaz Pandur quien le hablaba de la “temperatura emocional”, el mantener ese ritmo y esa tensión “en el thriller es importantísimo”.

Aunque aclara que, en este caso, las prisas vinieron más bien de rebote. “Tenía un contrato para dos libros y al dar las sinopsis y los títulos, lo vieron y dijeron: ‘Es buenísimo, lo tienes que hacer ahora, es el momento del ‘domestic noir’” y afrontó el reto.

Recuerda que “este tipo de historias” le obsesionan desde muy joven. “De pequeño ya me inventaba historias, escribía relatos, diálogos de personajes que me gustaba interpretar”, explica. Esa pasión la mantuvo estudiando Periodismo compaginándolo con una escuela de teatro. “Siempre ha ido conmigo”, apunta.

'Cuéntame cómo pasó' llega a su final tras 22 años, mucho éxito y alguna polémica Más información

Lo que tiene claro Rivero es que tanto esa vertiente periodística como la interpretativa ayudan a la hora de crear historias y personajes. “Mi madre ya me dijo una vez: ‘Todo vale’”. “Todas tus experiencias te nutren”, comenta el escritor, que deja claro que como actor descansa, “no me llevo mis personajes a casa, pero el escritor no descansa, estoy todo el rato maquinando, me gusta, es mi mundo”.

Tanto es así que ya tiene ideas pasa nuevas novelas. “Tengo un montón de temas”, reconoce sonriendo. Aunque tiene claro que no abandonará el thriller, “en él he encontrado la manera de hablar de mi realidad, de lo que veo”.