Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

O día que no Concello da Coruña se falou por primeira vez o galego despois da morte de Franco

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
19/02/2026 16:54
A bandeira galega ondea en María Pita, ao carón da española e da europea
A bandeira galega ondea en María Pita, ao carón da española e da europea
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

José Laredo Verdejo non é dos concelleiros máis recordados no que á historia da Coruña se refire. No entanto, a súa figura é chave para entender os primeiros anos do concello herculino despois do franquismo. Aínda que Domingos Merino, como alcalde, 'popularizou' o galego como lingua plenaria, o primeiro edil que falou na lingua propia de Galicia no salón oficial de María Pita despois da morte de Franco non foi el. Foi Laredo Verdejo. Hai 50 anos.

Pasaban os primeiros meses despois da morte de Francisco Franco, en novembro de 1975, cando nunha sesión plenaria do 18 de febreiro de 1976 Laredo Verdejo -que participara xa nas corporacións de Pérez Ardá e Hervada, e nese momento era edil da de Liaño Flores, que levaba días no cargo- iniciou a súa intervención en galego. 

Nun pleno en segunda convocatoria e dedicado a rogos e preguntas, Laredo Verdejo decidiu ler en galego un escrito sobre a necesidade de iluminar todos os barrios da Coruña

"A maior parte dos barrios cruñeses andan a queixarse deste grave problema, pero ninguén ten conta dos seus laios. Esta é a razón pola que penso que ten que levarse a cabo e coste o que coste unha operación urxente de luz na nosa cidade da Cruña no plazo máximo dos tres meses", sinalaba o escrito lido por Laredo Verdejo en galego, coa venia da Alcaldía, pero coa advertencia do secretario xeral, que sinalaba que a acta tería que facer constar as súas palabras en castelán.

Palau Lema, outro dos edís, recolleu o guante e contestou tamén en galego, reflicten as crónicas da época.

Recorte da edición do 18 de febreiro de 1976 na que se dá conta dos asuntos que se tratarían no pleno do día seguinte
Recorte da edición do 18 de febreiro de 1976 na que se dá conta dos asuntos que se tratarían no pleno do día seguinte
Arquivo El Ideal Gallego

A Coruña converteuse deste xeito en pioneira do uso da lingua galega na etapa posfranquista, nun momento no que aínda non comezara a camiñar de forma efectiva a Transición democrática. 

Tres anos despois Domingos Merino, o que foi oficialmente o primeiro alcalde da Coruña despois da dictadura, resultou elixido tras triunfar nas eleccións con Unidades Galega, coalición formada polo Partido Galeguista, o Partido Socialista Galego e o Partido Obreiro Galego. 

“A Coruña ten que ser un faro para Galicia, algo do que todos os galegos nos sintamos orgullosos. A creación das Irmandades da Fala, da Cova Céltica e da Academia Galega, entre outras, son probas evidentes de que A Coruña non está de costas a Galicia”, dixo na súa toma de posesión en 1979. En galego, por suposto. Pero moito despois daquel 18 de febreiro de 1976 no que Laredo Verdejo volveu levar a lingua propia ata a casa dos coruñeses.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Incendio en la calle Pla y Cancela, con presencia de los Bomberos

El heroico rescate de unos vecinos que evitaron una tragedia en una cafetería de A Coruña
Guillermo Parga
Therians

Los 'therian', jóvenes que se identifican como animales, se verán este viernes en A Coruña
Lara Fernández
A bandeira galega ondea en María Pita, ao carón da española e da europea

O día que no Concello da Coruña se falou por primeira vez o galego despois da morte de Franco
Noela Rey Méndez
Alfonso Rueda

El Eixo Atlántico insta a Rueda a "enredar menos y trabajar más" por el tren a Portugal
EFE