O día que no Concello da Coruña se falou por primeira vez o galego despois da morte de Franco
José Laredo Verdejo non é dos concelleiros máis recordados no que á historia da Coruña se refire. No entanto, a súa figura é chave para entender os primeiros anos do concello herculino despois do franquismo. Aínda que Domingos Merino, como alcalde, 'popularizou' o galego como lingua plenaria, o primeiro edil que falou na lingua propia de Galicia no salón oficial de María Pita despois da morte de Franco non foi el. Foi Laredo Verdejo. Hai 50 anos.
Pasaban os primeiros meses despois da morte de Francisco Franco, en novembro de 1975, cando nunha sesión plenaria do 18 de febreiro de 1976 Laredo Verdejo -que participara xa nas corporacións de Pérez Ardá e Hervada, e nese momento era edil da de Liaño Flores, que levaba días no cargo- iniciou a súa intervención en galego.
Nun pleno en segunda convocatoria e dedicado a rogos e preguntas, Laredo Verdejo decidiu ler en galego un escrito sobre a necesidade de iluminar todos os barrios da Coruña.
"A maior parte dos barrios cruñeses andan a queixarse deste grave problema, pero ninguén ten conta dos seus laios. Esta é a razón pola que penso que ten que levarse a cabo e coste o que coste unha operación urxente de luz na nosa cidade da Cruña no plazo máximo dos tres meses", sinalaba o escrito lido por Laredo Verdejo en galego, coa venia da Alcaldía, pero coa advertencia do secretario xeral, que sinalaba que a acta tería que facer constar as súas palabras en castelán.
Palau Lema, outro dos edís, recolleu o guante e contestou tamén en galego, reflicten as crónicas da época.
A Coruña converteuse deste xeito en pioneira do uso da lingua galega na etapa posfranquista, nun momento no que aínda non comezara a camiñar de forma efectiva a Transición democrática.
Tres anos despois Domingos Merino, o que foi oficialmente o primeiro alcalde da Coruña despois da dictadura, resultou elixido tras triunfar nas eleccións con Unidades Galega, coalición formada polo Partido Galeguista, o Partido Socialista Galego e o Partido Obreiro Galego.
“A Coruña ten que ser un faro para Galicia, algo do que todos os galegos nos sintamos orgullosos. A creación das Irmandades da Fala, da Cova Céltica e da Academia Galega, entre outras, son probas evidentes de que A Coruña non está de costas a Galicia”, dixo na súa toma de posesión en 1979. En galego, por suposto. Pero moito despois daquel 18 de febreiro de 1976 no que Laredo Verdejo volveu levar a lingua propia ata a casa dos coruñeses.