Nueva marcha de taxistas contra los VTC en A Coruña: "Aunque nos quieran enterrar, lucharemos por sobrevivir"

Marcha de taxistas Javier Alborés

Taxistas de A Coruña y otras urbes gallegas se reunieron este jueves en la ciudad para protestar, por tercera vez, contra los servicios "ilegales" de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Un centenar de vehículos partieron de la avenida de Finisterre a las 12.00 horas, tras otros compañeros del sector que caminaban portando una pancarta, para circular hasta la explanada de O Parrote con el fin de exigir la regulación de lo que denominan competencia "desleal".

A su paso por la calle Palomar y la avenida de Arteixo, cuando se dirigían a la plaza de Ourense, la presencia de los taxis se hizo notar en el tráfico, aunque el 'colapso' fue breve. A su llegada a O Parrote, los taxistas caminaron hacia la plaza de María Pita, donde, concentrados frente al Palacio Municipal, censuraron la "inacción" de Inés Rey sobre este asunto.

Los conductores condujeron por la ciudad con mensajes en sus vehículos como 'Preferimos a un caballero que a un Rey', 'Aunque nos quieran enterrar, lucharemos por sobrevivir' o 'Taxis, sector de corderos gobernados por lobos para alimentar a los buitres, si despiertan los corderos pueden transformarse en leones'.