A Coruña

Más del 25% de los médicos del Chuac sigue la huelga en la cuarta jornada de paro de la semana

La nueva jornada de paro agrava la lista de consultas que deberán ser reprogramadas

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
19/02/2026 11:54
Varios sanitarios protestan contra el Estatuto Marco en el Chuac
Varios sanitarios protestan contra el Estatuto Marco en el Chuac
Carlota Blanco
La cuarta jornada de huelga de médicos de esta semana contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central ha registrado de nuevo un gran seguimiento por parte de los profesionales del área sanitaria de A Coruña, donde la lista de cirugías y consultas aplazadas no para de crecer. 

Desde este lunes, cuando comenzó la huelga programada este mes de febrero, entre el 20 y el 30% de los médicos coruñeses han secundado el paro. En concreto, este jueves más del 25% de los profesionales sanitarios del Chuac se sumaron a las protestas para reclamar un estatuto propio. 

Varios profesionales en una concentración a las puertas del Chuac

La huelga de médicos paraliza más de 700 citas en el Chuac en dos días

A Coruña vuelve a situarse entre los hospitales gallegos con más seguimiento, con el 26,94% en el Chuac. Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el mayor porcentaje se registró, de nuevo, en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, con un 35,53%; seguido de Santiago (21,81%), Ourense (21,53%), Lugo (20,53%), Pontevedra (20,50%) y, en último lugar, Ferrol (19,38%). Así, la media alcanzó este jueves el 25,34% en el turno de la mañana.

En cuanto al seguimiento en Atención Primaria, el área sanitaria de A Coruña y Cee, registró un 3,22%, por debajo de Ourense (9,52%) o Ferrol (7,81%). 

A la espera de conocer el balance de cancelaciones que sumó la jornada de este miércoles, las citas canceladas en el área sanitaria de A Coruña suman 921 tanto en Atención Primaria como en los hospitales y las cirugías rozan la treintena de ellas canceladas, unas citas que costará reprogramar cuando finalice la semana de huelga. A ellas se suman los cientos de aplazamientos que estas protestas han causado desde su inicio, en diciembre de 2025. 

Protesta de los médicos de A Coruña

La Xunta carga contra el Gobierno por el impacto de la huelga de médicos en el sistema

