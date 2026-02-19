Los 'therian', jóvenes que se identifican como animales, se verán este viernes en A Coruña

Therians Angie Velasco / Youtube

Jóvenes que se identifican como animales y que, en algunos casos, se desplazan incluso a cuatro patas. Llevan máscaras y, desde luego, están dando de qué hablar en redes sociales. Los 'therian', fenómeno viral, ha llegado a A Coruña: a través de Tiktok, se ha convocado a todos los jóvenes que pertenezcan a este colectivo para conocerse en los jardines de Méndez Núñez. El objetivo, señalan en el cartel de la convocatoria, es "jugar" y "saltar".

Los 'therian' son personas, habitualmente adolescentes, que, a nivel psicológico, identitario o espiritual se identifican como un animal. En la práctica, jóvenes imitando animales, enmascarados, interactuando con otros 'therian' a través de ruidos o gestos típicos de los animales con los que se vinculan.

Cartel quedada therian Tiktok

La quedada en A Coruña tendrá lugar este viernes, a las 19.30 horas, en la fuente de los jardines de Méndez Núñez. La organización advierte de que, "a pesar de todo el odio, no vamos a cancelar la quedada". Esta reunión de los 'therian' coruñeses sigue la línea de las convocatorias que tendrán lugar en diferentes puntos de España este fin de semana. En Galicia, también habrá encuentro de estos jóvenes en Vigo, mientras que en Lugo la quedada anunciada ha sido cancelada por "amenazas".