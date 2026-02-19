Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los 'therian', jóvenes que se identifican como animales, se verán este viernes en A Coruña

El cartel de la quedada invita a todos a "jugar y saltar" en los jardines de Méndez Núñez

Lara Fernández
Lara Fernández
19/02/2026 16:56
Therians
Therians
Angie Velasco / Youtube
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Jóvenes que se identifican como animales y que, en algunos casos, se desplazan incluso a cuatro patas. Llevan máscaras y, desde luego, están dando de qué hablar en redes sociales. Los 'therian', fenómeno viral, ha llegado a A Coruña: a través de Tiktok, se ha convocado a todos los jóvenes que pertenezcan a este colectivo para conocerse en los jardines de Méndez Núñez. El objetivo, señalan en el cartel de la convocatoria, es "jugar" y "saltar".  

Los 'therian' son personas, habitualmente adolescentes, que, a nivel psicológico, identitario o espiritual se identifican como un animal. En la práctica, jóvenes imitando animales, enmascarados, interactuando con otros 'therian' a través de ruidos o gestos típicos de los animales con los que se vinculan.

Cartel quedada therian
Cartel quedada therian
Tiktok

La quedada en A Coruña tendrá lugar este viernes, a las 19.30 horas, en la fuente de los jardines de Méndez Núñez. La organización advierte de que, "a pesar de todo el odio, no vamos a cancelar la quedada". Esta reunión de los 'therian' coruñeses sigue la línea de las convocatorias que tendrán lugar en diferentes puntos de España este fin de semana. En Galicia, también habrá encuentro de estos jóvenes en Vigo, mientras que en Lugo la quedada anunciada ha sido cancelada por "amenazas". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Incendio en la calle Pla y Cancela, con presencia de los Bomberos

El heroico rescate de unos vecinos que evitaron una tragedia en una cafetería de A Coruña
Guillermo Parga
Therians

Los 'therian', jóvenes que se identifican como animales, se verán este viernes en A Coruña
Lara Fernández
A bandeira galega ondea en María Pita, ao carón da española e da europea

O día que no Concello da Coruña se falou por primeira vez o galego despois da morte de Franco
Noela Rey Méndez
Alfonso Rueda

El Eixo Atlántico insta a Rueda a "enredar menos y trabajar más" por el tren a Portugal
EFE