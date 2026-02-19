La Unión Anarcosindicalista asegura que no existe "utilización actual" de las siglas de la CNT "como elemento identificativo propio"

Local del Sindicato Único de Asuntos Varios Unión Anarcosindicalista, ubicado en A Coruña Javier Alborés

El Sindicato Único de Asuntos Varios Unión Anarcosindicalista (UAS) asegura que el último auto emitido por la Audiencia Nacional no estima “la mayor parte de las pretensiones de la CNT”. “De hecho, en el propio procedimiento, el Ministerio Fiscal interesó la desestimación de la demanda ejecutiva, consta como hecho controvertido que UAS no ha utilizado en su logotipo ni en cartelería propia las siglas CNT con posterioridad al acuerdo y también se recoge que las publicaciones con dichas siglas han sido realizadas por terceros, es decir, por organizaciones distintas de UAS, no pudiendo imputársele a UAS de forma directa el incumplimiento de ningún acuerdo”, afirma.

Esta entidad explica que siempre ha rechazado identificarse “como CNT tras su salida de dicha confederación en 2015” y que el “el propio procedimiento” reconoce que “el sindicato publicó un folleto explicando a su militancia por qué se desvinculaba de la CNT”, con una tirada “de más de mil ejemplares”, donde se explican distintos “actos de corrupción económica e ideológica de la confederación de la que hasta ese momento había formado parte”.

Por otro lado, Sindicato Único de Asuntos Varios Unión Anarcosindicalista indica que, entre los hechos demandados por parte de la CNT, “posteriormente desestimados”, se incluye “el uso del sello de CNT que aparecía, hasta 2025, en los Estatutos de Unión Anarcosindicalista desde la modificación de los mismos en el año 2015”.

“Es decir: CNT demandó a UAS por haber utilizado el sello de CNT en sus Estatutos cuando UAS todavía formaban parte de CNT. Para este sindicato, este sinsentido constituye una evidencia de la estrategia de litigación por parte de CNT contra UAS en particular y contra todos los sindicatos adheridos a la AIT en general, una estrategia que es rechazada frontalmente por los y las trabajadoras del mismo, ya que UAS carece de relación con la Confederación Nacional del Trabajo desde 2015 y nunca ha pretendido utilizar sus marcas registradas (a pesar de los intentos fallidos por demostrar lo contrario)”, asegura.

Además, afirma que la “disputa por la legitimidad del uso de las siglas CNT que mantiene el sindicato demandante” contra distintos sindicatos de adheridos a la AIT (entre los que no se encuentra UAS) es “una causa judicial abierta y sin sentencia firme”.

“Por tanto, no existe utilización actual de las siglas como elemento identificativo propio, tal y como consta en el fallo de la Audiencia Nacional”, detalla.

Sobre las publicaciones en redes y webs, a juicio del sindicato de A Coruña, el auto recoge expresamente que “UAS se ha limitado a publicar enlaces o comunicados de terceros” y que las “las publicaciones con las siglas CNT-AIT han sido realizadas por organizaciones distintas de UAS”. “El sindicato incluso ha solicitado a la organización internacional que se le desvincule de dichas siglas”, asegura.

También destaca que la medida acordada por la Sala se refiere precisamente “a evitar esa vinculación indirecta”. “La resolución implica en la práctica que UAS debe abstenerse de aparecer en publicaciones de CNT-AIT mientras esta utilice las siglas CNT y esto afecta a contenidos que no dependen orgánicamente de UAS, sino de terceros”, señala.