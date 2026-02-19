La alcaldesa de A Coruña, sobre la práctica del surf en alerta meteorológica: "La Xunta es la que establece excepciones"

Protesta de los surfistas en A Coruña para pedir que les dejen salir al mar durante las alertas meteorológicas

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha asegurado que es el Ejecutivo autonómico el encargado de decretar las alertas meteorológicas y quien estipula las "excepciones" para practicar deportes como el surf en condiciones de mal tiempo.

"Estamos todos a la espera de que la Xunta tome una decisión al respecto", ha manifestado la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey. Ha sido a preguntas de los periodistas sobre la reunión "cordial" mantenida el miércoles entre representantes del colectivo de surfistas, la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, y el director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán.

El Ayuntamiento esperará a que la Xunta dé el permiso para que se pueda surfear en una alerta Más información

"Es la Xunta la que tiene que establecer las excepciones si las hay", ha insistido la regidora para citar "si con alerta se pueden practicar deportes en el mar y en qué playas se podrá hacer". "Nosotros vamos a acatar lo que mande la Administración autonómica", ha apostillado.

Los surfistas defienden en A Coruña su derecho a practicar su deporte incluso en las alertas Más información

El conflicto surgió tras haber sido multado por el gobierno local, el pasado mes de noviembre, el campeón gallego y nacional de surf Pablo Montero por meterse en el mar con alerta naranja meteorológica en una playa del paseo marítimo de la ciudad herculina.