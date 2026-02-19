Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, sobre la práctica del surf en alerta meteorológica: "La Xunta es la que establece excepciones"

Representantes del colectivos se reunieron con la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, y el director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán

Ep
19/02/2026 13:18
Protesta de los surfistas en A Coruña
Protesta de los surfistas en A Coruña para pedir que les dejen salir al mar durante las alertas meteorológicas
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha asegurado que es el Ejecutivo autonómico el encargado de decretar las alertas meteorológicas y quien estipula las "excepciones" para practicar deportes como el surf en condiciones de mal tiempo.

"Estamos todos a la espera de que la Xunta tome una decisión al respecto", ha manifestado la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey. Ha sido a preguntas de los periodistas sobre la reunión "cordial" mantenida el miércoles entre representantes del colectivo de surfistas, la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, y el director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán.

Transeúntes contemplan a un surfista durante una alerta

El Ayuntamiento esperará a que la Xunta dé el permiso para que se pueda surfear en una alerta

Más información

"Es la Xunta la que tiene que establecer las excepciones si las hay", ha insistido la regidora para citar "si con alerta se pueden practicar deportes en el mar y en qué playas se podrá hacer". "Nosotros vamos a acatar lo que mande la Administración autonómica", ha apostillado.

Protesta de los surfistas en A Coruña

Los surfistas defienden en A Coruña su derecho a practicar su deporte incluso en las alertas

Más información

El conflicto surgió tras haber sido multado por el gobierno local, el pasado mes de noviembre, el campeón gallego y nacional de surf Pablo Montero por meterse en el mar con alerta naranja meteorológica en una playa del paseo marítimo de la ciudad herculina. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Unai Garma, Alexia Vieira y Jero García

Lo Que De Verdad Importa regresará a A Coruña el 13 de marzo
Redacción
La plaza de Lugo

El Ayuntamiento de A Coruña prevé llegar al 100% de ocupación en los puestos de la plaza de Lugo
Lara Fernández
El ideal gallego

Estrella Galicia, entre las diez marcas más innovadoras de alimentación y bebidas en España
Iván Aguiar
Parcela en Emilio González López

El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde al estudio de detalle de las 58 viviendas sociales de la Xunta en Los Rosales
Lara Fernández