Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

HI Coruña dialoga sobre el poder, la tecnología y la libertad en 'Érase una Red'

El profesor José Miguel Alonso Giráldez (UDC) y Dani Cerqueiro (Docuten) protagonizan una tertulia sobre totalitarismos modernos a partir de “Un mundo feliz”, de Aldous Huxley

Redacción
19/02/2026 09:49
Una de las actividades organizadas en HI Coruña
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

HI Coruña (Human Intelligence Hub) celebrará este jueves 19 de febrero, a las 19.00 horas, un nuevo episodio del ciclo de conversaciones 'Érase una Red', un formato abierto al público que conecta literatura, ciencia y pensamiento contemporáneo.

Bajo el título “Un mundo feliz”, la tertulia pondrá el foco en los totalitarismos modernos y en cómo determinadas tecnologías —desde la hiperconectividad hasta la automatización o la cultura del entretenimiento permanente— pueden convertirse en mecanismos sutiles de control social, condicionamiento y pérdida progresiva de libertad.

Tomando como punto de partida la célebre novela distópica de Aldous Huxley, publicada en 1932, la conversación abordará cuestiones plenamente actuales: la construcción del consentimiento, la renuncia al pensamiento crítico, el papel del poder en sociedades aparentemente cómodas y eficientes, y el riesgo de sustituir la libertad individual por estabilidad.

Instante del evento de despedida, hoy en Hi

‘Érase una red’ cierra un año de debates impulsados por Human Intelligence Hub

Más información

El encuentro contará con la participación de José Miguel Alonso Giráldez, profesor titular de la Universidad de A Coruña, doctor en Filología Inglesa y miembro del Instituto de Investigación de Estudios Irlandeses Amergin, y de Dani Cerqueiro, CMO de Docuten, doctor en Ciencias Físicas y experto en transformación digital. Dos perfiles complementarios que aportarán una mirada humanística y científica a un debate clave para comprender el presente.

'Érase una Red' se ha consolidado como un espacio de conversación interdisciplinar que genera debate de alto nivel en torno a las grandes preguntas de nuestro tiempo, combinando reflexión cultural y análisis crítico desde múltiples perspectivas.

La entrada es libre hasta completar aforo, previa inscripción en (añadir enlace). Tras el encuentro presencial, la tertulia se convertirá en un videopodcast disponible en plataformas digitales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Firma hipotecas, llaves, casa

Las hipotecas firmadas en Galicia alcanzan su máximo desde 2011 al crecer un 22,3% en 2025
Agencias
El ideal gallego

Macron pide evitar una escalada violenta tras la muerte de un joven ultra en Lyon
Agencias
Imágenes de cómo quedará el nuevo gimnasio que ocupará el espacio del Zara de la calle Torreiro

Pelayo Capital compra a Inditex el que era el local del Zara de la calle Torreiro para instalar un gimnasio
Redacción
El ideal gallego

HI Coruña dialoga sobre el poder, la tecnología y la libertad en 'Érase una Red'
Redacción