La feria del disco, en una imagen de 2010 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Nada más y nada menos que 50.000 discos se pusieron a la venta hace 25 años en el hotel Finisterre, donde se dieron cita los amantes del vinilo para adquirir ejemplares, algunos de ellos de auténtico coleccionista. El género más demandado, según contó El Ideal Gallego en su edición del 19 de febrero de 2001, fue el rock de los años 70. El periódico de hace 50 años, tal día como hoy de 1976, informaba sobre el paro total e indefinido acordado por los trabajadores de Unión Cristalera como medida de presión para ver cumplidas sus demandas laborales. En 1926, hace un siglo, el diario ofrecía una crónica sobre el partido de ‘foot-ball’ que había enfrentado en Salesianos a los equipos del Bono y el Batallador, con resultado final de 8-9.

Lunes, 19 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La feria del disco ofreció 50.000 artículos en el hotel Finisterre

Hoy los tocadiscos de la ciudad están que echan humo de tanto ajetreo. Los amantes de la música los someten a interminables giros para deleitarse con sus últimas adquisiciones. El hotel Finisterre fue durante la jornada de ayer, 18 de febrero de 2001, el punto de encuentro de los que están hartos de las imposiciones del marketing discográfico y buscan artículos difíciles de conseguir en los establecimientos convencionales. Unos iban a tiro fijo y otros simplemente a curiosear, pero entre todos no alcanzaron las cifras de público esperadas por los organizadores, para los que la afluencia fue “floja”. Algunos vendedores se fueron con sus furgonetas sin apenas ganancias, pero los incondicionales del vinilo pudieron hacerse con ejemplares de colección y singles promocionales de poca tirada.

La feria del disco trajo a la ciudad más de 50.000 artículos de todos los formatos y estilos, tanto de segunda mano como novedades. Hasta los aficionados con los gustos más alternativos, acostumbrados a frustrarse en las tiendas especializadas, se volvieron a casa con las manos llenas. En las interminables hileras de discos había separadores indicando géneros como el pop-rock, el folk, la psicodelia o el pop-techno. El rock de los años 70 fue lo más solicitado.

Jueves, 19 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Paro total e indefinido en Unión Cristalera

Según fuentes laborales, los trabajadores de Unión Cristalera de La Coruña acordaron, por unanimidad, un paro total e indefinido como manifestación de su disconformidad con el silencio de la empresa a sus peticiones de negociación de un convenio colectivo. Este paro fue decidido en asamblea celebrada ayer, 18 de febrero de 1976, a la hora de entrar en la factoría. Los trabajadores insisten en su petición inicial de un aumento lineal de 6.000 pesetas.

Además, sobre los problemas de los aparejadores se celebró una mesa redonda en la Escuela de Arquitectura de La Coruña. Asistieron unos 250 alumnos y en la mesa presidencial se sentaron el director de la Escuela, don José Fernando García-Rebull Salgado, y el presidente del Colegio de Aparejadores de Galicia, zona norte, don Juan Escudero, entre otras autoridades.

Viernes, 19 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Bono-Batallador, partido de foot-ball en Salesianos

En el campo de los PP. Salesianos se celebró un gran partido de foot-ball entre los equipos “Bono”, formado por los alumnos del colegio, y el “Batallador F. C.”, siendo éste el vencedor por 8 a 9.

Por otra parte, en la Comandancia de Marina se celebraron ayer, 18 de febrero de 1926, exámenes para patrones de pesca. Se presentaron seis aspirantes siendo aprobados Francisco Mesa Piñeiro y Manuel Trillo Pan, de la inscripción de La Coruña, para patronear embarcaciones de vela desde Punta Herminia al Seijo Blanco; Pedro Manuel Cruz López, también de La Coruña, para barcos de vela desde el puerto de Mera al Castillo de San Antón; Andrés García Ramos, de la inscripción de Sada, para barcos de vela desde Punta Coitelada al Seijo Blanco, y José Blanco García, marinero de la Comandancia, para fondear buques desde Punta Coitelada a Islas Sisargas.