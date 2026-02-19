Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estrella Galicia, entre las diez marcas más innovadoras de alimentación y bebidas en España

Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, señala que este reconocimiento pone “en valor” la apuesta continuada de la empresa por explorar “nuevas oportunidades”

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/02/2026 14:04
Una cerveza de Estrella Galicia
Estrella Galicia ha sido reconocida como una de las diez marcas más innovadoras de España en el sector de alimentación y bebidas, según el último estudio elaborado por Lantern, una de las consultoras estratégicas de innovación de referencia en España, especializada en gran consumo.

El informe, de carácter independiente, se basa en una encuesta realizada a más de 1.000 consumidores españoles, en la que se analiza su percepción sobre las marcas de alimentación y bebidas que consideran más innovadoras.

Cervecerías de bodega

Innovación e impacto positivo: la propuesta de Hijos de Rivera en HIP 2026

El estudio, que analizó un total de 78 marcas del sector, destaca las marcas que cuentan con una trayectoria consolidada, mantienen una comunicación coherente y presentan una presencia constante y relevante en el mercado, factores clave en la construcción de valor para el consumidor.

Impacto

Una vez conocido este reconocimiento, Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, señala que este reconocimiento pone “en valor” la apuesta continuada de la empresa por explorar “nuevas oportunidades”, anticiparse “a las tendencias del mercado” y construir “experiencias diferenciales” desde la visión de “impacto positivo que caracteriza a la compañía”.

